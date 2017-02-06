ROZHDEN представил песню для "Евровидения-2017" (видео)
Музыкант выступит во втором полуфинале Национального отбора "Евровидение-2017", который состоится 11 февраля
ROZHDEN представил песню, с которой выступит во втором полуфинале Национального отбора "Евровидение-2017"(состоится 11 февраля).
Saturn – сингл, созданный специально для участия в конкурсе. Музыкальная составляющая уместила в себе и фанк и хип-хоп и новые, неожиданные для самого ROZHDEN, элементы танго в куплетах, энергичная и позитивная песня, которых не так много репертуаре музыканта.
Авторами текста стали основатель международного проекта Supafly inc. автор многих суперхитов Panos Liassi, а также его друг и коллега по творческим проектам из США, вокалист и сонграйтер Rafael Ishman.
Для Рождена "Saturn" – это своего рода попытка выйти за грань его привычного творческого видения.
Напомним, в первом полуфинале национального отбора на "Евровидение-2017" победили Tayanna и группа "Сальто Назад".
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