ROZHDEN представил песню для "Евровидения-2017" (видео)

Сегодня, 14:00

Музыкант выступит во втором полуфинале Национального отбора "Евровидение-2017", который состоится 11 февраля

ROZHDEN. Фото: Instagram
ROZHDEN. Фото: Instagram

ROZHDEN представил песню, с которой выступит  во втором полуфинале Национального отбора "Евровидение-2017"(состоится 11 февраля).

Saturn – сингл, созданный специально для участия в конкурсе. Музыкальная составляющая уместила в себе и фанк и хип-хоп и новые, неожиданные для самого ROZHDEN, элементы танго в куплетах, энергичная и позитивная песня, которых не так много репертуаре музыканта.

Авторами текста стали основатель международного проекта Supafly inc. автор многих суперхитов Panos Liassi, а также его друг и коллега по творческим проектам из США, вокалист и сонграйтер Rafael Ishman.

Для Рождена "Saturn" – это своего рода попытка выйти за грань его привычного творческого видения.

Напомним, в первом полуфинале национального отбора на "Евровидение-2017" победили Tayanna и группа "Сальто Назад".
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"Сегодня"

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