Руслана, Настя Каменских и Лилия Подкопаева рассказали, как провели Рождество

В программе "Утро с Украиной", которая выходит в эфир по будням в 07:15 на канале "Украина", с ведущими Николаем Матросовым и Владимиром Остапчуком, украинские звезды рассказали, где праздновали Рождество. В эксклюзивном интервью программе "Утро с Украиной" Настя Каменских, Руслана и Лилия Подкопаева признались, что предпочитают 6 и 7 января оставаться дома.

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева праздновала Рождество вместе с родными и близкими ей людьми. Спортсменка, несмотря на все правила питания, которые она соблюдает, не смогла отказать себе в традиционных рождественских блюдах. "У нас есть семейная традиция — в рождественский вечер всей семьей лепить вареники. Это очень увлекательный процесс — все принимают активное участие, а потом так же активно едим все, что приготовили. В этом году мы не изменяли традиции — отметили Рождество в семейном кругу", — поделилась Лилия Подкопаева.

В семье певицы Насти Каменских тоже есть семейная традиция — готовить вместе кутью. По словам Насти, в этом году она не смогла приехать на Рождество к родителям из-за работы, но о семейной рождественской традиции рассказала журналистам канала "Украина". "Я очень люблю кутью, но много не ем, так как блюдо калорийное. Обычно кутью готовим всей семьей в старинном макогоне, которому более 250 лет. Он передавался из поколения в поколение. Мне всегда доставалось право потереть мак в макогоне, как самой молодой девушке в семье. Жаль, что в этом году я не смогла поддержать нашу семейную традицию", — рассказала Настя Каменских.

А вот певица Руслана Лыжичко откладывает все дела, чтобы отметить Рождество дома с родными. Ведь для певицы 7 января двойной праздник — Рождество и день рождения мамы. "Сочельник и Рождество — единственные дни в году, когда я могу гарантировать своим родным, что буду дома 6 и 7 января. Так было и в этом году", — отметила Руслана.

Смотрите программу "Утро с Украиной" по будням в эфире канала "Україна" в 7:15.