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Русская "Кардашян" похвасталась гигантской грудью (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7861/16_main.1483745585.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/16_tn.1483745585.jpg Звезды В аккаунте Анастасии Квитко уже 5,2 миллиона подписчиков

Русская "Кардашян" похвасталась гигантской грудью (фото)

Сегодня, 04:00

В аккаунте Анастасии Квитко уже 5,2 миллиона подписчиков

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko

Известная с недавних времен 22-летняя модель Анастасия Квитко, которую называют "русская Ким Кардашян", поделилась с подписчиками в социальной сети instagram новыми откровенными снимками, – пишет "Знай".

Пару лет назад девушку начали приглашать на съемки в клипах, рекламах и на различные фотосессии. В ее аккаунте уже 5,2 миллиона подписчиков.

Good morning

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko)

В этот раз девушка позировала в бикини на пляже. Телесный купальник выгодно подчеркнул загар "Кардашян", а лиф выделил ее пышную грудь.

Photo shoot For New Collection by designer @eliyacioccolato www.eliyacioccolato.com with amazing team make up and hair @ranianekole @yanauvarova.photo

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko)

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