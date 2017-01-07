Русская "Кардашян" похвасталась гигантской грудью (фото)
В аккаунте Анастасии Квитко уже 5,2 миллиона подписчиков
Известная с недавних времен 22-летняя модель Анастасия Квитко, которую называют "русская Ким Кардашян", поделилась с подписчиками в социальной сети instagram новыми откровенными снимками, – пишет "Знай".
Пару лет назад девушку начали приглашать на съемки в клипах, рекламах и на различные фотосессии. В ее аккаунте уже 5,2 миллиона подписчиков.
В этот раз девушка позировала в бикини на пляже. Телесный купальник выгодно подчеркнул загар "Кардашян", а лиф выделил ее пышную грудь.
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