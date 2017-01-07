Русская "Кардашян" похвасталась гигантской грудью (фото)

В аккаунте Анастасии Квитко уже 5,2 миллиона подписчиков

Известная с недавних времен 22-летняя модель Анастасия Квитко, которую называют "русская Ким Кардашян", поделилась с подписчиками в социальной сети instagram новыми откровенными снимками, – пишет "Знай".

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Янв 5 2017 в 2:47 PST

Пару лет назад девушку начали приглашать на съемки в клипах, рекламах и на различные фотосессии. В ее аккаунте уже 5,2 миллиона подписчиков.

Good morning Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Янв 5 2017 в 5:59 PST

В этот раз девушка позировала в бикини на пляже. Телесный купальник выгодно подчеркнул загар "Кардашян", а лиф выделил ее пышную грудь.