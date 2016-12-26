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Русская "Ким Кардашьян" раскрыла секрет своих пышных форм (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7829/24_main.1482681962.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/24_tn.1482681962.jpg Звезды Любимые упражнения Анастасии Квитко – это приседания и выпады, которые помогают держать попу в тонусе

Русская "Ким Кардашьян" раскрыла секрет своих пышных форм (фото)

Сегодня, 08:39

Любимые упражнения Анастасии Квитко – это приседания и выпады, которые помогают держать попу в тонусе

Квитко не ест мяса. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Квитко не ест мяса. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko

Пышнотелая Анастасия Квитко, которая более известна как "Русская Ким Кардашьян", не ест мяса и занимается спортом, чтобы выглядеть хорошо.

Об этом она рассказала в интервью порталу Woman.ru.

22-летняя Анастасия благодарит хорошие гены, которые заложили такие нереально пышные объемы, как у нее.

"Не буду лукавить и говорить, что легко. Чтобы добиться подобных результатов, надо, конечно же, очень много работать над собой. Хотя, признаюсь, что немалую роль сыграло и строение моей фигуры: когда я набираю вес, пусть даже это будут лишние 3−4 кг, то все это откладывается исключительно на бедрах и ягодицах, а живот остается таким же плоским. Что уж там, с генетикой мне повезло. Если же у девушки изначально тип фигуры "яблоко" или "прямоугольник", добиться таких результатов будет довольно сложно", – рассказала она.

Кроме генетики, для поддержания формы Квитко также регулярно занимается спортом и не ест мясо.

"Мои любимые упражнения — это приседания и выпады. Еще очень люблю подниматься и спускаться со степ-платформе высотой в метр. Для ягодиц и бедер это упражнение едва ли не эффективнее, чем приседы. Я не ем мясо, поэтому в основном мой рацион составляют морепродукты, овощи и фрукты. В Майами с этой едой проблем нет: каждый день я ем свежайшую рыбу, устриц и крабов", – рассказала Анастасия.

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko)

Вместе с тем, россиянка отметила, что в США много красивых девушек, но большинство из них ненатуральные. Сама же Квитко неоднократно утверждала, что не делала никакой пластики.

"Конечно, большинство людей наверняка скажут, что на меня обращают внимание исключительно из-за красивой фигуры. Но у меня есть другое мнение на этот счет. К примеру, в Америке довольно много девушек с подобными формами, правда, чаще всего они искусственные. Несмотря на их шикарные тела, на них крайне редко смотрят мужчины", – уверена Анастасия.

Ранее русскую "Ким Кардашьян" заподозрили в использовании фотошопа.
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