Русская "Ким Кардашьян" раскрыла секрет своих пышных форм (фото)

Пышнотелая Анастасия Квитко, которая более известна как "Русская Ким Кардашьян", не ест мяса и занимается спортом, чтобы выглядеть хорошо.

Об этом она рассказала в интервью порталу Woman.ru.

22-летняя Анастасия благодарит хорошие гены, которые заложили такие нереально пышные объемы, как у нее.

"Не буду лукавить и говорить, что легко. Чтобы добиться подобных результатов, надо, конечно же, очень много работать над собой. Хотя, признаюсь, что немалую роль сыграло и строение моей фигуры: когда я набираю вес, пусть даже это будут лишние 3−4 кг, то все это откладывается исключительно на бедрах и ягодицах, а живот остается таким же плоским. Что уж там, с генетикой мне повезло. Если же у девушки изначально тип фигуры "яблоко" или "прямоугольник", добиться таких результатов будет довольно сложно", – рассказала она.

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Дек 20 2016 в 9:05 PST

Кроме генетики, для поддержания формы Квитко также регулярно занимается спортом и не ест мясо.

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Дек 23 2016 в 8:11 PST

"Мои любимые упражнения — это приседания и выпады. Еще очень люблю подниматься и спускаться со степ-платформе высотой в метр. Для ягодиц и бедер это упражнение едва ли не эффективнее, чем приседы. Я не ем мясо, поэтому в основном мой рацион составляют морепродукты, овощи и фрукты. В Майами с этой едой проблем нет: каждый день я ем свежайшую рыбу, устриц и крабов", – рассказала Анастасия.

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Дек 21 2016 в 6:53 PST

Вместе с тем, россиянка отметила, что в США много красивых девушек, но большинство из них ненатуральные. Сама же Квитко неоднократно утверждала, что не делала никакой пластики.

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Дек 18 2016 в 4:48 PST

"Конечно, большинство людей наверняка скажут, что на меня обращают внимание исключительно из-за красивой фигуры. Но у меня есть другое мнение на этот счет. К примеру, в Америке довольно много девушек с подобными формами, правда, чаще всего они искусственные. Несмотря на их шикарные тела, на них крайне редко смотрят мужчины", – уверена Анастасия.

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) Дек 20 2016 в 1:47 PST

Ранее русскую "Ким Кардашьян" заподозрили в использовании фотошопа.