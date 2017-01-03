Рваные джинсы и модные кеды: Алла Пугачева удивила хулиганским образом (фото)
Супруга Максима Галкина выглядит помолодевшей и стройной
67-летняя Алла Пугачева не перестает удивлять. Примадонна экспериментирует со стилем и примеряет разные образы. Пугачева встретила Новый год с близкими друзьями.
На странице в Instagram певец Александр Буйнов поделился эксклюзивным фото в компании Аллы Борисовны.
Пугачева поразила хулиганским образом. Певица выбрала для новогодней вечеринки рваные джинсы, черную футболку и модные кеды. Супруга Максима Галкина выглядит помолодевшей и стройной.
"Джинсы у Аллы крутые", "Алла красавица, лучше всех", "Алле Борисовне пора менять амплуа", "Всем бы нам так держаться, как Пугачева", – прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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