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Рваные джинсы и модные кеды: Алла Пугачева удивила хулиганским образом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/17_main.1483368035.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/17_tn.1483368035.jpg Звезды Супруга Максима Галкина выглядит помолодевшей и стройной

Рваные джинсы и модные кеды: Алла Пугачева удивила хулиганским образом (фото)

Сегодня, 10:01

Супруга Максима Галкина выглядит помолодевшей и стройной

Алла Пугачева, Максим Галкин, Александр Буйнов. Фото: Instagram
Алла Пугачева, Максим Галкин, Александр Буйнов. Фото: Instagram

67-летняя Алла Пугачева не перестает удивлять. Примадонна экспериментирует со стилем и примеряет разные образы. Пугачева встретила Новый год с близкими друзьями.

На странице в Instagram певец Александр Буйнов поделился эксклюзивным фото в компании Аллы Борисовны.

Пугачева поразила хулиганским образом. Певица выбрала для новогодней вечеринки рваные джинсы, черную футболку и модные кеды. Супруга Максима Галкина выглядит помолодевшей и стройной.

"Джинсы у Аллы крутые", "Алла красавица, лучше всех", "Алле Борисовне пора менять амплуа", "Всем бы нам так держаться, как Пугачева", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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