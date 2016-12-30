Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
С Шер требуют 5 млн долларов за кражу шрифта http://www.segodnya.ua/img/article/7836/68_main.1482859175.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/68_tn.1482859175.jpg Звезды Спустя четыре года после выхода альбома с артисткой решил судиться автор шрифта 

С Шер требуют 5 млн долларов за кражу шрифта

Сегодня, 02:26

Спустя четыре года после выхода альбома с артисткой решил судиться автор шрифта 

Шер. Фото: REX
Шер. Фото: REX

В 2012 году певица Шер порадовала своих фанатов выпуском альбома "Closer To The Truth". Для подписи студийника исполнительница использовала понравившийся ей шрифт "Paris Logo", который теперь ей может влететь в копеечку.

Спустя четыре года после выхода альбома с артисткой решил судиться автор шрифта – графический дизайнер Мошик Надав, который уверяет, что своего согласия на использование шрифта он не давал, а потому действия певицы можно расценивать как "незаконные, нарушающие авторские права".

Согласно информации, которая попала в распоряжение TMZ, израильский дизайнер давал шанс Шер этот вопрос урегулировать мирным путем. Он пытался связаться с певицей через ее представителей, но никто не придал этому значения. Альбом как был на прилавках, так и остался. Теперь же бездействие окружения Шер может стоить ей 5 миллионов долларов.
дизайнер, шер, альбом, подписи, певицы, исполнительница, авторские права, автор

Вы сейчас просматриваете новость "С Шер требуют 5 млн долларов за кражу шрифта ". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Starslife

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Певица Шер. Фото: REX

Певица Шер завершает карьеру

1 Ноября, 05:20

70-летняя певица жалуется на здоровье 

Звезды

Британки хотят нос, как у Кейт Миддлтон. Фото: AFP

Британки просят пластических хирургов сделать нос, как у Кейт Миддлтон - СМИ

2 Сентября, 17:39

Пациентам также нравится лоб, как у Майли Сайрус

Звезды

Чез Боно Фото: REX

Врачи и близкие переживают за здоровье дочери Шер, ставшей мужчиной

22 Августа, 12:30

47-летний трансгендер Чез Боно - то резко сбрасывает, то снова набирает десятки лишних килограммов

Звезды

Дональд Трамп, фото AFP

В сети составили список звезд, которые обещали уехать из США в случае победы Трампа

9 Ноября, 22:19

В частности, певица Шер отметила: "Если его изберут, я полечу на Юпитер"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.