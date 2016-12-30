С Шер требуют 5 млн долларов за кражу шрифта

В 2012 году певица Шер порадовала своих фанатов выпуском альбома "Closer To The Truth". Для подписи студийника исполнительница использовала понравившийся ей шрифт "Paris Logo", который теперь ей может влететь в копеечку.

Спустя четыре года после выхода альбома с артисткой решил судиться автор шрифта – графический дизайнер Мошик Надав, который уверяет, что своего согласия на использование шрифта он не давал, а потому действия певицы можно расценивать как "незаконные, нарушающие авторские права".

Согласно информации, которая попала в распоряжение TMZ, израильский дизайнер давал шанс Шер этот вопрос урегулировать мирным путем. Он пытался связаться с певицей через ее представителей, но никто не придал этому значения. Альбом как был на прилавках, так и остался. Теперь же бездействие окружения Шер может стоить ей 5 миллионов долларов.