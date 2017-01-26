Сам на себя не похож: Потап удивил поклонников новым имиджем (фото)

Подписчики отметили, что сейчас Потап выглядит старше своих лет

Продюсер и певец Потап удивил поклонников на странице в Instagram новым имиджем.

Во время зимних каникул в США Алексей Потапенко покрасил бороду. На снимке продюсер позирует с белой бородой и ярком наряде.

Подписчики отметили, что сейчас Потап выглядит старше своих лет: "На Миньона похож", "С белой бородой реально круто", "Как дед с такой бородой", "Сбрей бороду, ты как дед стал", "Что-то постарел", "Вы так похудели", "Седая борода реально старит", "Потап уволь своего стилиста", "Потап сам на себя не похож", – прокомментировали пользователи.

Фото: www.instagram.com/realpotap

Фото: www.instagram.com/realpotap