Самая сексуальная женщина мира украсила обложку глянца

Вчера, 06:17

20-летняя модель Хейли Болдуин рассказала, что много работает, чтобы ее воспринимали не просто как звезду Instagram


Хейли Болдуин. Фото: Gilles Bensimon

Хейли Болдуин. Фото: Gilles Bensimon

Хейли Болдуин. Фото: Gilles Bensimon

Хейли Болдуин. Фото: Gilles Bensimon

Племянница актера Алека Болдуина, модель и самая сексуальная женщина мира по версии журнала Maxim Хейли Болдуин украсила обложку июльского номера журнала Elle. Девушка позировала в объективе фотографа Жиля Бенсимона, – пишет НВ.

Для обложки был выбран наряд, состоящий из кожаной тренерской куртки от Энн-Мари Кертис и игривого берета. На остальных снимках Болдуин одета в женственные платья с цветочными и ягодными принтами, дополненные денимом.

Также 20-летняя модель откровенно рассказала о своих духовных и политических ценностях, слухах о помолвке и "цифровом детоксе".

Хейли Болдуин призналась, что много работает, чтобы ее воспринимали не просто как звезду Instagram.

Также девушка заявила о своей религиозности: "Я цитирую Библию все время. Я применяю ее в своей повседневной жизни, я серьезно отношусь к этому".

Ранее сообщалось, что названа самая сексуальная женщина 2017 года.
модель, instagram, Хейли Болдуин

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