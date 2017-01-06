Самые неожиданные родственные связи звезд (фото)

О родственных связях некоторых знаменитостей можно догадаться, только если покопаться в истории

В мире искусства есть много примеров, когда родственники становятся актерами, например, братья Хемсворты, Джилленхолы, семейство Кардашьян. Но актерские династии зачастую не так очевидны, а о родственных связях можно догадаться, только если покопаться в истории, – пишет peopletalk.ru.

Брэд Питт и Барак Обама

Наверное, самым невероятным открытием в этом списке стала родственная связь Президента Америки Барака Обамы и актера Брэда Питта. Как оказалось, у них есть общий предок в девятом поколении – Эдвин Хикман, уроженец штата Вирджиния, который умер в 1769 году. Кстати, у Барака Обамы нашли еще одну интересную родственную связь. Оказалось, он в десятом поколении является родственником самого Джорджа Буша-младшего! Но вряд ли Обама стремится восстановить с ним семейные узы.

Джулия Робертс и Эмма Робертс

Эти две красотки оказались родственницами – Джулия Робертс приходится Эмме Робертс тетей. Эмма – дочь актера Эрика Робертса, старшего брата Джулии.

София Коппола и Николас Кейдж

Настоящее имя Кейджа – Николас Ким Коппола. Режиссер, сценарист и актриса София Коппола и Николас являются членами одной из самых влиятельных актерских династий Голливуда и приходятся друг другу двоюродными братом и сестрой.

Том Круз и Уильям Мэйпотер

Сложно поверить, но эти два актера – двоюродные братья. Все знают красавчика Тома Круза, но никто и не подозревал, что Уильям Мэйпотер, которому часто предлагают роли психопатов, является близким родственником звезды. Кстати, настоящее имя Тома – Том Круз Мэйпотер IV.

Дженни МакКарти и Мелисса МакКарти

Наверняка ты думала, что кроме фамилии у этих актрис нет ничего общего. Однако они являются двоюродными сестрами. В 2011 году Дженни МакКарти открыто написала, что Мелисса МакКарти – ее двоюродная сестра, и она часто защищает ее от нападок со стороны критиков.

Анджелина Джоли и Хиллари Клинтон

Вероятно, волевой характер и артистизм – общая черта в семье Анджелины Джоли и Хиллари Клинтон. Американский профессор генеалогии выяснил, что у Хилари есть и другие звездные родственники, например, Мадонна и Селин Дион.

Мадонна и Леди Гага

Выяснилось, что Мадонна и Леди Гага оказались дальними родственниками. Профессор генеалогии выяснил, что их предками является французская пара, которая переехала из Франции в Канаду в XVII веке. Возможно, именно поэтому их стили так схожи.

Ал Рокер и Ленни Кравиц

Сложно представить, что ведущий прогноза погоды Ал Рокер и рок-звезда Ленни Кравиц – родственники. Ал прихоится двоюродным братом маме Ленни, актрисе Рокси Рокер. Когда телеведущего спросили, что он думает об этом, Ал ответил: "Мои дети считают, что это круто".

Снуп Догг, Брэнди и Рэй-Джей

О том, что актриса и певица Брэнди Норвуд и рэпер Рэй Джей приходятся друг другу родными братом и сестрой, было известно с самого начала их карьеры. Но в 2006 Снуп Догг рассказал в интервью, что эти талантливые ребята – его двоюродные брат и сестра. Очередное подтверждение того, что талант – это семейное.

Райан Гослинг и Джастин Бибер

Всегда очаровательный и галантный Райан Гослинг оказался дальним родственником Джастина Бибера. Возможно, единственное, что подтверждает их родственную связь, – это наличие вокальных данных, ведь Райан начинал свою карьеру как певец. Ученые выяснили, что Бибер и Гослинг имеют общего родственника в 11-м поколении. Оказалось, что Селин Дион и Аврил Лавин также являются их семьей. У всех четырех есть общий предок из Франции, живший в начале XVII века.

Эллен Дедженерес и Кейт Миддлтон

Герцогиня кэмбриджская Кейт Миддлтон и телеведущая Эллен Дедженерес являются родственниками в 12-м поколении. У Эллен с Кейт были общие родственники – сэр Томас Фэйрфакс и его жена Агнес Гасконь, которые жили в XVI веке в Англии. Странно, почему же Эллен не пригласили на королевскую свадьбу? Кстати, ученые также выяснили, что Кейт является дальней родственницей режиссера Гая Ричи, их объединяет общий предок в XVIII веке.