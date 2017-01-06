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"Самый красивый" преступник хвастается в Мазерати и огромным особняком (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7858/97_main.1483660745.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/97_tn.1483660745.jpg Звезды Преступник, который стал моделью – теперь любимец женщин

"Самый красивый" преступник хвастается в Мазерати и огромным особняком (фото)

Сегодня, 07:40

Преступник, который стал моделью – теперь любимец женщин

Об этом заключенном писал весь мир. 30-летний голубоглазый красавчик Джереми Микс буквально не пошевелил и пальцем ради карьеры – просто его фотография на Facebook за считанные часы набрала больше 20 000 комментариев. А сам герой в этот момент… сидел в тюрьме, – пишет peopletalk.

Thanks for all the love #Blessed

Фото опубликовано JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial)

Во время ареста в 2014- м году у него конфисковали огнестрельное оружие – так что этот парень опасен. По крайней мере был, до освобождения девять месяцев назад. А на выходе из тюрьмы его ждали несколько контрактов с модельными агентствами, в том числе с "White Cross Management".

Так что сейчас любимец женщин хвастается в соцсетях плодами своих трудов: огромным особняком, новеньким Мазерати, а еще женой и тремя детьми.

Merry Christmas! #christmas2016 #meeksfamily #blessed #godisgood

Фото опубликовано JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial)

модель, красавчик, самый красивый преступник, Джереми Микс

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