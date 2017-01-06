"Самый красивый" преступник хвастается в Мазерати и огромным особняком (фото)

Об этом заключенном писал весь мир. 30-летний голубоглазый красавчик Джереми Микс буквально не пошевелил и пальцем ради карьеры – просто его фотография на Facebook за считанные часы набрала больше 20 000 комментариев. А сам герой в этот момент… сидел в тюрьме, – пишет peopletalk.

Thanks for all the love #Blessed Фото опубликовано JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) Янв 5 2017 в 1:55 PST

Во время ареста в 2014- м году у него конфисковали огнестрельное оружие – так что этот парень опасен. По крайней мере был, до освобождения девять месяцев назад. А на выходе из тюрьмы его ждали несколько контрактов с модельными агентствами, в том числе с "White Cross Management".

Так что сейчас любимец женщин хвастается в соцсетях плодами своих трудов: огромным особняком, новеньким Мазерати, а еще женой и тремя детьми.