"Самый красивый" преступник хвастается в Мазерати и огромным особняком (фото)
Преступник, который стал моделью – теперь любимец женщин
Об этом заключенном писал весь мир. 30-летний голубоглазый красавчик Джереми Микс буквально не пошевелил и пальцем ради карьеры – просто его фотография на Facebook за считанные часы набрала больше 20 000 комментариев. А сам герой в этот момент… сидел в тюрьме, – пишет peopletalk.
Во время ареста в 2014- м году у него конфисковали огнестрельное оружие – так что этот парень опасен. По крайней мере был, до освобождения девять месяцев назад. А на выходе из тюрьмы его ждали несколько контрактов с модельными агентствами, в том числе с "White Cross Management".
Так что сейчас любимец женщин хвастается в соцсетях плодами своих трудов: огромным особняком, новеньким Мазерати, а еще женой и тремя детьми.
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