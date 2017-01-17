Санта Димопулос поправилась после новогодних праздников (фото)
Экс-"ВИА Гра" на странице в Instagram поделилась своими секретами быстрого похудения
Певица Санта Димопулос, которая проводит зимние каникулы в Майами, на странице в Instagram призналась, что за продолжительные новогодние праздники поправилась. Санта набрала три килограмма.
Артистка намерена быстро избавиться от нежеланных кило. Экс-"ВИА Гра" поделилась своими секретами быстрого похудения.
"У меня самый актуальный вопрос. Признавайтесь, кто, сколько наел за праздники?! Я +3. Сбавляю обороты и начинаю работать. Итак: 1) Никакого сахара, никаких углеводов после 14:00, ничего жареного, жирного, мучного. 2) Кардио тренировки утром на голодный желудок (4-5 раз в неделю). 3) Курс корректирующего массажа", – обратилась к подписчикам Димопулос.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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