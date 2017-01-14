Сапбординг в бикини и пробежки по пляжу: Настя Каменских показала, как проводит отпуск (фото)

Настя Каменских после отдыха с друзьями в Куршевеле отправилась в теплые края. На странице в Instagram исполнительница поделилась яркими фото с экзотического путешествия. Настя показала, как проводит отпуск.

На отдыхе Каменских освоила сапбординг (серфинг с веслом), а также не забывает о ежедневных тренировках для поддержания формы. Певица похвасталась соблазнительной фигурой в белом бикини.

Артистка показала синяки на ногах. "И не смотря на то, что нахожусь все еще в отпуске, каждый день стараюсь уделять время своему телу! Конечно, мне нужно еще много работать над собой, но на отдыхе стараюсь удержать то, что есть. ПС. Для очень любопытных – на ноге синяки", – поделилась звезда.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram