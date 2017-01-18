Секреты красоты от примы Екатерины Кухар: вода с лимоном, любовь к мужу и никакой картошки

Сегодня у примы-балерины Национальной оперы Украины Екатерины Кухар — праздник: она отмечает 35-летний юбилей. Увидеть ее идущей по улице, сразу понимаешь, что идет артистка балета: она не шагает — она парит над землей. "Сегодня" узнала у нее пять правил красоты, которые помогают ей останавливать время.

На сцене она предстает в самых различных образах — от страстной Кармен и роковой булгаковской Маргариты до влюбленной юной Джульетты и лесной Мавки. Можно долго говорить о внешних данных, которые дают возможность взрослой балерине, матери двоих детей превращаться в хрупкую и романтичную девушку, но это было бы невозможно без внутренней легкости, сохранять которую, как и прекрасное тело, тоже большой труд. "Для балерины внешний облик — это минимум 50% успеха. Зрители приходят в театр отдохнуть, вдохновиться, зарядиться энергией. Они хотят в роскошном старинном театральном зале, под музыку оркестра посмотреть на красивые лица, совершенные тела и игру актеров. Только тогда сказка, которую раскрывают на сцене, оживает", — делится с "Сегодня" Екатерина.

Каждая женщина может почувствовать себя любым персонажем, каким захочет, будь то балерина или Золушка. Главное — не забывать оставаться женщиной, считает артистка. "Для меня секрет женской привлекательности лежит на поверхности — необходимо научиться любить себя. Женщина должна себя полюбить настолько, чтобы у нее хватило сил отказаться от своих вредных привычек и придерживаться принципов, которые помогут ей оставаться прекрасной", — говорит Екатерина.

1. Осанка. "Это мое первое и самое важное правило. Благодаря профессии я умею "держать спину" всегда и везде, даже в самой непростой ситуации. Осанка влияет не только на нашу внешность, но и на дыхание, которое должно быть спокойным и глубоким. Большинство людей при стрессе начинают дышать учащенно, что еще больше усиливают тревогу. При любом стрессе совет один: держите спину и дышите глубже. Тогда будете чувствовать себя увереннее, а значит — привлекательнее".

2. Питание. "Любовь к себе должна проявиться и в питании. Я не советую девушкам садиться на изнурительные диеты в борьбе за идеальную фигуру. Нужно полюбить себя — настолько, чтобы изменить свои привычки в питании, которые мешают вам хорошо себя чувствовать и выглядеть. Составьте список продуктов, от которых лично вы можете поправиться. У меня, например, такими продуктами во время беременности были виноград и картофель. Еще я старалась быстрее проходить мимо кондитерских магазинов. А кому-то нужно просто уменьшить свои порции. Так что нужно чувствовать себя".

3. Ежедневные физические нагрузки. "Безусловно, ежедневные физические нагрузки благотворно сказываются на фигурах артистов балета. Мышцы всегда накачаны, в тонусе, рельефные, уважающая себя балерина никогда не позволит себе набрать лишние килограммы. Мое утро начинается с ежедневного часового балетного класса, исключение — единственный выходной в понедельник. Затем, в зависимости от репертуара и загруженности гастрольного графика, составляются ежедневные репетиции 1—3 часа. Но даже если женщина не может в силу каких-то причин позволить себе длительные физические нагрузки, всегда есть возможность уделить себе хотя бы 5—10 минут в день дома. Например, начните с пресса: эти упражнения не требуют финансовых затрат и 100% дадут первый результат уже через неделю. Главное — начать".

4. Ежедневный уход. "Во всем, что касается ухода за собой, важна системность. Женщине необходимо не время от времени уделять себе внимание, а регулярно применять выбранные методики — это должен быть стиль жизни! Я советую создать себе такой чек-лист ритуалов красоты, которые вы делаете обязательно, каждое утро и вечер. Они должны занимать всего от 5 до 20 минут вашего времени утром и столько же вечером. Самое главное, чтобы они были регулярными. Например, я каждое утро начинаю со стакана воды с лимоном, а вечером стараюсь хотя бы 15—20 минут уделять внимание своей коже лица, сделать какую-то маску. У каждого — свой чек-лист, кто-то введет в свой физические упражнения по утрам, а кто-то потратит немного больше времени утром и подготовит себе ланч бокс на обед, чтобы питаться не бутербродами, а чем-то более полезным".

5. Самое главное — любовь. "Любовь не только к себе, но и к своим детям, мужу, близким и даже к братьям нашим меньшим — это главный стимул, который дарит заряд энергии. Он помогает чувствовать ритм жизни, ее смысл, вкус, цвет, запах. Это по-настоящему помогает наслаждаться каждым днем. Женщина должна уметь заботиться о себе и близких. С этим навыком не рождаются, ему необходимо учиться и совершенствовать в течение жизни".