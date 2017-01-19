Сексуальная Дженнифер Лопес впечатлила роскошным нарядом с прозрачным декольте (фото)

Лопес появилась на премии People's Choice Awards в вечернем платье от ливанского бренда

В Лос-Анджелесе завершилась ежегодная церемония вручения наград People's Choice Awards. Победителей выбирают не кинокритики и эксперты, а обыкновенные люди путем интернет-голосования.

На торжественной церемонии Дженнифер Лопес удостоилась награды в номинации "Любимая актриса криминальной драмы ТВ", за роль в сериале "Оттенки синего" на телеканале NBC. Дженнифер выступила еще и продюсером проекта.

Для премии певица и актриса выбрала роскошный наряд со шлейфом, который выгодно подчеркнул ее сексуальные формы. Лопес появилась в вечернем платье от ливанского бренда Reem Acra с декольте со стразами.