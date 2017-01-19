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Сексуальная Дженнифер Лопес впечатлила роскошным нарядом с прозрачным декольте (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/22_main.1484819968.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/22_tn.1484819968.jpg Звезды Лопес появилась на премии People's Choice Awards в вечернем платье от ливанского бренда

Сексуальная Дженнифер Лопес впечатлила роскошным нарядом с прозрачным декольте (фото)

Сегодня, 12:30

Лопес появилась на премии People's Choice Awards в вечернем платье от ливанского бренда

В Лос-Анджелесе завершилась ежегодная церемония вручения наград People's Choice Awards. Победителей выбирают не кинокритики и эксперты, а обыкновенные люди путем интернет-голосования.

На торжественной церемонии  Дженнифер Лопес удостоилась награды в номинации "Любимая актриса криминальной драмы ТВ", за роль в сериале "Оттенки синего" на телеканале NBC.  Дженнифер выступила еще и продюсером проекта.

Для премии певица и актриса выбрала роскошный наряд со шлейфом, который выгодно подчеркнул ее сексуальные формы. Лопес появилась в вечернем платье от ливанского бренда Reem Acra с декольте со стразами.
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Источник:

"Сегодня"

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