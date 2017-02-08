Сексуальная Эшли Грэм не вместила пышную грудь в платье

Модель уточнила, что снимок был сделан для глянца V Magazine

Американская модель plus size Эшли Грэм известная своими пышными формами, не вместила грудь в декольте платья.

Снимком она поделилась в Instagram. В подписи к фотографии модель уточнила, что снимок был сделан для глянца V Magazine.

На фото Эшли позирует в красном платье, которое сильно сдавливает ее грудь и черный корсет, который делает ей нереально тонкую талию. Образ она дополнила дерзкими сапогами на очень высоких шпильках.

@vmagazine polaroids Фото опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Фев 6 2017 в 2:38 PST

При этом Грэм позировала без единой капли макияжа.

Такой образ модели пришелся по вкусу ее поклонникам и снимок меньше чем за сутки собрал почти 100 тысяч лайков.

Ранее модель показала целлюлит и призвала любить свое тело.