Сексуальная Эшли Грэм не вместила пышную грудь в платье

Сегодня, 07:38

Модель уточнила, что снимок был сделан для глянца V Magazine

Грэм любит свое тело. Фото: instagram.com/theashleygraham
Грэм любит свое тело. Фото: instagram.com/theashleygraham

Американская модель plus size Эшли Грэм известная своими пышными формами, не вместила грудь в декольте платья.

Снимком она поделилась в Instagram. В подписи к фотографии модель уточнила, что снимок был сделан для глянца V Magazine.

На фото Эшли позирует в красном платье, которое сильно сдавливает ее грудь и черный корсет, который делает ей нереально тонкую талию. Образ она дополнила дерзкими сапогами на очень высоких шпильках.

@vmagazine polaroids

Фото опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

При этом Грэм позировала без единой капли макияжа.

Такой образ модели пришелся по вкусу ее поклонникам и снимок меньше чем за сутки собрал почти 100 тысяч лайков.

Ранее модель показала целлюлит и призвала любить свое тело.
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Источник:

"Сегодня"

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