Сексуальная Эшли Грэм не вместила пышную грудь в платье
Модель уточнила, что снимок был сделан для глянца V Magazine
Американская модель plus size Эшли Грэм известная своими пышными формами, не вместила грудь в декольте платья.
Снимком она поделилась в Instagram. В подписи к фотографии модель уточнила, что снимок был сделан для глянца V Magazine.
На фото Эшли позирует в красном платье, которое сильно сдавливает ее грудь и черный корсет, который делает ей нереально тонкую талию. Образ она дополнила дерзкими сапогами на очень высоких шпильках.
При этом Грэм позировала без единой капли макияжа.
Такой образ модели пришелся по вкусу ее поклонникам и снимок меньше чем за сутки собрал почти 100 тысяч лайков.
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