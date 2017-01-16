Сексуальная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессии для глянца (фото,видео)

На фотографиях 28-летняя модель позирует в белье, полуобнаженная, с агрессивным макияжем и в модной обуви

Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессии для глянцевого журнала "V Magazine".

Снимками с сексуальными образами она поделилась в Instagram.

На фотографиях 28-летняя модель позирует в белье, полуобнаженная, с агрессивным макияжем и в модной обуви.

My fav @vmagazine @stevenkleinstudio @ward_hair #yadim @honeynailz @robbiespencer @chelseahandler ..link in bio Фото опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Янв 12 2017 в 8:44 PST

В соцсети Эшли поделилась также коротким видеороликом, который был снят во время фотосессии, где модель примерила сексуально-агрессивные образы.

#V105 @lucarepola & @morrydraco Видео опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Янв 13 2017 в 11:09 PST

Автором снимков стал фотограф Стивен Кляйн.

Click the link in my bio for more with @vmagazine shot by #StevenKlein Фото опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Янв 12 2017 в 6:15 PST

Ранее аппетитная Эшли Грэм засыпала Instagram горячими снимками в бикини и без.