Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Сексуальная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессии для глянца (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7887/75_main.1484584693.png http://www.segodnya.ua/img/article/7887/75_tn.1484584693.png Звезды На фотографиях 28-летняя модель позирует в белье, полуобнаженная, с агрессивным макияжем и в модной обуви

Сексуальная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессии для глянца (фото,видео)

Сегодня, 04:23

На фотографиях 28-летняя модель позирует в белье, полуобнаженная, с агрессивным макияжем и в модной обуви

Эшли снялась для «V Magazine». Фото: instagram.com/theashleygraham
Эшли снялась для «V Magazine». Фото: instagram.com/theashleygraham

Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессии для глянцевого журнала "V Magazine".

Снимками с сексуальными образами она поделилась в Instagram.

На фотографиях 28-летняя модель позирует в белье, полуобнаженная, с агрессивным макияжем и в модной обуви.

My fav @vmagazine @stevenkleinstudio @ward_hair #yadim @honeynailz @robbiespencer @chelseahandler ..link in bio

Фото опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

В соцсети Эшли поделилась также коротким видеороликом, который был снят во время фотосессии, где модель примерила сексуально-агрессивные образы.

#V105 @lucarepola & @morrydraco

Видео опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

Автором снимков стал фотограф Стивен Кляйн.

Click the link in my bio for more with @vmagazine shot by #StevenKlein

Фото опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

Ранее аппетитная Эшли Грэм засыпала Instagram горячими снимками в бикини и без.
фото, видео, образы, модель, соцсети, бикини, фотограф, белье, instagram, Грэм, Эшли Грэм

Вы сейчас просматриваете новость "Сексуальная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессии для глянца (фото,видео)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Эшли с мужем. Фото: instagram.com/theashleygraham

Аппетитная Эшли Грэм загорает топлесс возле бассейна

3 Января, 15:09

Модель любит свое тело таким, какое оно есть, не стесняется и показывает его во всей красе

Мода

Аппетитная Эшли Грэм засыпала Instagram горячими снимками в бикини и без

12 Января, 07:40

Модель наслаждается отдыхом на Сейшельских островах вместе с мужем

Звезды

Эшли выглядит отлично. Фото: instagram.com/theashleygraham

Пышнотелая Эшли Грэм в купальнике поздравила мужа с днем рождения

31 Декабря 2016, 15:09

Пара прилетела на Сейшельские острова и устроила себе пляжный отдых

Мода

19-летняя пышнотелая модель составила конкуренцию Эшли Грэм

30 Декабря 2016, 08:08

Ронья Манфредссон завоевала победу в скандинавском шоу "Топ-модель"

Звезды

Тесс любит свое тело. Фото: instagram.com/tessholliday

Самая большая модель в мире пошутила над своим весом

28 Декабря 2016, 10:09

Подписчики Тесс Холлидей поддержали ее своими историями из жизни

Мода

Эшли Грэм снялась для Love Magazine. Фото: instagram.com/theashleygraham

Эшли Грэм затянула пышные формы в корсет ради съемки для календаря

27 Декабря 2016, 10:39

Аппетитная манекенщица снялась в черно-белом ролике в леопардовых лосинах

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.