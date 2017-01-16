Сексуальная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессии для глянца (фото,видео)
На фотографиях 28-летняя модель позирует в белье, полуобнаженная, с агрессивным макияжем и в модной обуви
Пышнотелая модель Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессии для глянцевого журнала "V Magazine".
Снимками с сексуальными образами она поделилась в Instagram.
На фотографиях 28-летняя модель позирует в белье, полуобнаженная, с агрессивным макияжем и в модной обуви.
В соцсети Эшли поделилась также коротким видеороликом, который был снят во время фотосессии, где модель примерила сексуально-агрессивные образы.
Автором снимков стал фотограф Стивен Кляйн.
Ранее аппетитная Эшли Грэм засыпала Instagram горячими снимками в бикини и без.
Вы сейчас просматриваете новость "Сексуальная Эшли Грэм снялась в провокационной фотосессии для глянца (фото,видео)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии