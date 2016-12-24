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Сексуальная звезда фильмов ужасов разделась в Instagram (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7826/43_main.1482539536.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/43_tn.1482539536.jpg Звезды Недавно вышел в свет британский фильм "Демон внутри", в котором актриса сыграла труп

Сексуальная звезда фильмов ужасов разделась в Instagram (фото,видео)

Сегодня, 06:10

Недавно вышел в свет британский фильм "Демон внутри", в котором актриса сыграла труп

Ирландская актриса и модель Олвен Кэтрин Келли завоевывает мир кино. Недавно вышел в свет британский фильм ужасов "Демон внутри", в котором девушка сыграла труп. В оригинале кино называется "Вскрытие неизвестной" (The Autopsy of Jane Doe). Роль сразу же завоевала восторженные отзывы критиков и девушка попала на страницы таблоидов.

Олвен признается, что смогла часами лежать неподвижно, изображая мертвое тело, благодаря занятиям йогой и медитацией. 

О девушке также известно, что получив степень в области науки, она переехала в Лондон, чтобы продолжить карьеру в модельном бизнесе. Сейчас же она подумывает  перебраться в Лос-Анджелес и покорять Голливуд.

Ранее, в 2014 году, Олвен Келли снялась в фильме "Тьма на окраине города".

Сейчас на страничку начинающей звезды в Instagram подписаны более 21 тысячи человек, но количество фанатов Келли стремительно растет.
актриса, модель, фильм ужасов

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Автор:

Паламарчук Алена

Источник:

"Сегодня"

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