Сексуальная звезда фильмов ужасов разделась в Instagram (фото,видео)
Недавно вышел в свет британский фильм "Демон внутри", в котором актриса сыграла труп
Ирландская актриса и модель Олвен Кэтрин Келли завоевывает мир кино. Недавно вышел в свет британский фильм ужасов "Демон внутри", в котором девушка сыграла труп. В оригинале кино называется "Вскрытие неизвестной" (The Autopsy of Jane Doe). Роль сразу же завоевала восторженные отзывы критиков и девушка попала на страницы таблоидов.
Олвен признается, что смогла часами лежать неподвижно, изображая мертвое тело, благодаря занятиям йогой и медитацией.
О девушке также известно, что получив степень в области науки, она переехала в Лондон, чтобы продолжить карьеру в модельном бизнесе. Сейчас же она подумывает перебраться в Лос-Анджелес и покорять Голливуд.
Ранее, в 2014 году, Олвен Келли снялась в фильме "Тьма на окраине города".
Сейчас на страничку начинающей звезды в Instagram подписаны более 21 тысячи человек, но количество фанатов Келли стремительно растет.
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