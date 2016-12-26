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Сергей Лазарев рассказал о своем сыне, которого скрывал два года http://www.segodnya.ua/img/article/7829/12_main.1482680395.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/12_tn.1482680395.jpg Звезды Певец попросил уважать его личное пространство и не пытаться влезать в его семью

Сергей Лазарев рассказал о своем сыне, которого скрывал два года

Сегодня, 04:20

Певец попросил уважать его личное пространство и не пытаться влезать в его семью

Лазарев встречался с Кудрявцевой более четырех лет. Фото: instagram.com/lazarevsergey
Лазарев встречался с Кудрявцевой более четырех лет. Фото: instagram.com/lazarevsergey

Российский певец Сергей Лазарев здорово удивил своих поклонников признанием, что уже более двух с половиной лет воспитывает сына.

Об этом он написал в Instagram, где и попросил не вмешиваться в его личную жизнь.

"Жизнь публичного человека всегда рассматривается под лупой, вызывает массу разговоров, слухов, обсуждений, часто негативных эмоций и, даже для взрослых и опытных людей, такое повышенное внимание – это сложное испытание, не говоря уже о маленьком ребенке.

Именно поэтому мной и моей семьей было принято решение сохранить чудесное радостное событие, произошедшее в моей жизни 2,5 года назад, исключительно в кругу семьи, не делав никаких заявлений и объявлений", – написал певец.

Лазарев сожалеет, что эта информация просочилась в интернет.

"Но сегодня так случилось, что широкой общественности стало известно это сокровенное событие моей личной жизни. И сейчас уже появилось огромное количество публикаций, домыслов, додумок и сплетен. Дабы не плодить их еще больше, хочу официально подтвердить, что я действительно счастлив вот уже 2,5 года быть папой и воспитывать сына", – написал он в соцсети.

Певец попросил уважать его личное пространство и не пытаться влезать в его семью.

"НО Я ОЧЕНЬ ПРОШУ всех уважать личное пространство моей семьи, меня и моего сына и сохранить наше право на частную жизнь. Спасибо за понимание!" – написал он в сообщении и отключил все комментарии к посту.

Жизнь публичного человека всегда рассматривается под лупой, вызывает массу разговоров, слухов, обсуждений, часто негативных эмоций и, даже для взрослых и опытных людей,такое повышенное внимание–это сложное испытание, не говоря уже о маленьком ребенке. Именно поэтому,мной и моей семьей было принято решение сохранить чудесное радостное событие, произошедшее в моей жизни 2.5 года назад, исключительно в кругу семьи, не делав никаких заявлений и объявлений. Но сегодня,так случилось,что широкой общественности стало известно это сокровенное событие моей личной жизни.И сейчас уже появилось огромное количество публикаций, домыслов, додумок и сплетен. Дабы не плодить их еще больше, хочу официально подтвердить,что я действительно счастлив вот уже 2,5 года быть папой и воспитывать сына. НО Я ОЧЕНЬ ПРОШУ всех уважать личное пространство моей семьи, меня и моего сына и сохранить наше право на частную жизнь.Спасибо за понимание!

Фото опубликовано Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Ранее стало известно, что Сергей Лазарев два года скрывал рождение сына.
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Источник:

"Сегодня"

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