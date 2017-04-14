Сергей Сивохо угрожал Евгению Кошевому костылями

В Киеве состоялись съемки новой игры проекта "Лига смеха". В рамках первой 1/8 финала на сцену вышли шесть команд со своими звездными тренерами, а именно – команда из Сум "Николь Кидман" (тренер Антон Лирник); команда из Хмельницкого "Отдыхаем вместе" (тренер Оля Полякова); "Вот эти парни радиофизики", представляющие Киев (тренер Игорь Ласточкин); команда из белорусского Кобрина "Чайка" (тренер Потап); "Любимый город" из Харькова (тренер Евгений Кошевой) и львовская команда "Загорецкая Людмила Степановна" (тренер Юрий Горбунов). Единственный тренер, кто в этот вечер не переживал за свою команду, это Елена Кравец. Напомним, в прошлой игре ее подопечные из "Луганской сборной", покинули сезон. "Я сегодня на полном "расслабоне", но от этого даже немного грустно, ведь каждый выход на сцену – это новый эксперимент, а сегодня я весь вечер проведу в кресле",– рассказала Елена в гримерке.

Съемки игры проходили в Международном центре культуры и искусств (Октябрьский дворец). Главным событием еще до начала состязания стала новость, случившаяся в семье Антона Лирника – его супруга Марина буквально за пару часов родила ему дочку. "Наша Марфа – девочка крупная, 4 килограмма, получилась вся в меня. Уже улыбалась и даже показала нам с женой язык. Марина отправила на игру со словами: "Я и без тебя рожу, а команда без тебя не справится", – поделился своими эмоциями перед игрой Лирник. В связи с событиями в личных жизнях тренеров проекта Зеленский предложил новый девиз – "Веселимся и плодимся!". Более того, сам признался за кулисами, что тоже не прочь снова стать отцом: "Только для этого нужно еще уговорить жену Лену".

Вторым по важности событием вечера стало присутствие в зале шоумена Сергея Сивохо, который, напомним, прошлые две игры пропустил по состоянию здоровья, и его временно подменял Евгений Кошевой. "Сегодня Сергей Анатольевич пришел на игру на костылях, видимо, таким образом он решил намекнуть Жене, что с ним будет, если команда Сивохо проиграет", – пошутил со сцены Зеленский.

Темой игры были выбраны профессии. Так, Потап стал прорабом белорусских строителей. "Вот смотрите, как штукатурку надо класть", – учил артист молодое поколение, показывая на сидящую в кресле Олю Полякову. Кстати, певица тоже не осталась в стороне и в рамках выступления со своей командой "Отдыхаем вместе" выдала всю мощь своих голосовых связок. Более того, Полякова устроила караоке прямо в зале Октябрьского и пошла по рядам с протянутой шляпой. Потап не смог сдержаться и "пожертвовал милостыню" артистке, причем в иностранной валюте.

В конкурсе "Музыкальный баттл" приглашенной звездой стал Дима Шуров, который пел строки из своих известных песен, а команды должны были смешно их закончить.