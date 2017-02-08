Сериалы февраля: "Заложница" Бессона, замешанная в убийстве Кидман и адвокат Кэтрин Хэйгл

Сериальная мания не сбавляет обороты, и, помимо продолжений в виде новых сезонов старых сериалов, каждый месяц телевизионщики продолжают выпускать абсолютно новый продукт. "Сегодня" собрала новинки сериалов февраля.

"В РОЗЫСКЕ". В центре сюжета — одиозный миллиардер, который думает, что может купить все. Поэтому он "покупает" проблемный полицейский участок, чтобы, среди прочего, пролить свет на загадочное убийство любимого человека. Его главное оружие — последние технологии, на разработке и изучении которых он "повернут". В главной роли — Джастин Кирк ("Ангелы в Америке").

"САМОЗВАНЦЫ". Эта история расскажет о жизни профессиональной мошенницы Мэдди. Она искусно завоевывает мужские сердца, а потом завладевает их банковскими счетами. Однако беспечная жизнь героини резко меняется, когда три ее бывшие жертвы объединяются, чтобы найти ее и отомстить. В главной роли — израильская актриса по имени Инбар Лави. Среди актеров второго плана заявлены Ума Турман и Брайан Бенбен, среди авторов сериала — Адам Брукс, сценарист второй "Бриджит Джонс".

"ЛЕГИОН". Сюжет закручен вокруг Дэвидуа Хэллера. Врачи давно поставили ему четкий диагноз "шизофрения". Казалось бы, парню теперь не нужно пугаться собственных видений, ведь он должен понимать, что его галлюцинации — всего лишь последствия болезни. Но выясняется, что картины и голоса, которые он видит и слышит, вполне реальны! Все меняется после знакомства с девушкой, также страдающей шизофренией. В главной роли — Дэн Стивенс ("Аббатство Даунтон").

"ХОРОШАЯ БОРЬБА". Если вам нравятся "Отчаянные домохозяйки", вам сюда: эта история расскажет еще об одном проявлении женской сущности — женщины-карьеристки. В результате раскрытия ряда незаконных сделок Диана теряет работу и сбережения, а ее крестница, адвокат Майя, — репутацию. Позже Диана становится партнером одной из юридических фирм Чикаго, но прошлое продолжает ее преследовать.

"БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ". Одна из самых ожидаемых премьер этого месяца, история с внушительным звездным составом. В главных ролях — Шейлин Вудли, Риз Уизерспун и Николь Кидман. Они сыграют троих матерей, которых объединит тайна убийства, произошедшего на родительском собрании. У каждой — своя история, а потому, помимо криминальной, будет и драматическая линия. Мадлен, например, — мать троих детей, которой приходится мириться с тем, что ее экс-муж с новой женой поселился рядом. Мать мальчиков-близнецов Селеста, вопреки репутации самой счастливой жены в городе, хранит страшную тайну. А Джейн, молодая мать-одиночка, пытается прижиться в новом городе.

"ЗАЛОЖНИЦА". Помните одноименную трилогию Люка Бессона с красавчиком Лиамом Нисоном, решающим все острые вопросы и опасные дела? Это его телевизионный приквел. И он расскажет, откуда у главного героя боевые навыки. Вместо Нисона — Клайв Стэнден.

"КОГДА МЫ ВОССТАНЕМ". История начинается в 1969 году и опишет движение в защиту прав сексуальных меньшинств. В центре событий — женские и мужские гомосексуальные семьи и личные истории людей, жизнь которых очень изменилась после того, как они осознали, что у них другая ориентация.

"СОМНЕНИЕ". Сэди — умная и привлекательная женщина, успешный адвокат в юридической фирме. Однажды у нее появляется клиент — харизматичный Уильям Конвэй. Задача Сэди — защитить его перед судом. Но для этого нужно понять, совершал ли он жестокое преступление, в котором его обвиняют. В главной роли — звезда "Анатомии страсти" Кэтрин Хэйгл.