Шарлиз Терон вернется в "Форсаж 9"

Пока "Форсаж 8" собирает первые сотни миллионов долларов в прокате, в СМИ постепенно появляется информация о том, что ждет зрителей в следующей, девятой по счету части, выход которой запланирован на 2019 год. Не так давно Джейсон Стэтхэм практически подтвердил свое возвращение в "Форсаж 9", а теперь стало известно о том, что в следующую часть вернется и Шарлиз Терон.

Сыгравшая главного антагониста в восьмом "Форсаже" Терон практически гарантированно появится в следующем фильме – сценаристы "Форсаж 8" уже подготовили почву для возвращения героини, прописав ее побег в самый разгар действия в фильме. Хотя "Форсаж 8" традиционно завершается хэппи-эндом и хорошие парни побеждают плохих, главная злодейка успевает исчезнуть – и герой Курта Рассела рассказывает команде Доминика Торетто о том, что обстоятельства ее побега расследуются.

Разумеется, пока у следующего, девятого по счету "Форсажа" нет готового сценария, никаких подробностей о грядущем возвращении героини Шарлиз Терон тоже нет – но очевидно, что актрису точно можно будет увидеть в следующей части, премьера которой состоится в апреле 2019.