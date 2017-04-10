Шайя ЛаБаф устроил пьяный дебош из-за картошки фри

Вчера, 19:00

Пьяный актер спровоцировал скандал в боулинге 

Шайя ЛаБаф. Фото: REX
Шайя ЛаБаф. Фото: REX

Шайя ЛаБаф известен своим буйным нравом: в начале года актер был арестован за нападение на бездомного во время акции протеста против Дональда Трампа. На днях ЛаБаф устроил дебош в боулинге, и начался он не из-за политических разногласий, а из-за картошки фри.

Как сообщает TMZ, Шайя с женой Миа Гот и друзьями посетил боулинг Pinz в лос-анджелесском районе Студио Сити, где на протяжении трех часов не только катал шары, но и пил пиво. В очередной раз, подойдя к барной стойке в нетрезвом виде и попросив бармена продать ему картошку фри, ЛаБаф так и не дождался заказа и начал скандалить. Главным врагом в этом бою для актера стал бармен, в отношении которого Шайя не стеснялся в выражениях. Охрана заведения поспешила выгнать ЛаБафа, и Шайя, пусть и не сразу, но выбежал из Pinz – прямо в обуви для боулинга. Затем ему все же пришлось вернуться и забрать свои ботинки – на глазах у смеющейся публики.
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Источник:

hellomagazine

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