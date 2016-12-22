Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 2017 (фото)

В преддверии Нового Года дизайнер Андре Тан рассказал поклонницам, на какие детали обратить внимание, чтобы стать королевой корпоратива или новогодней вечеринки в кругу друзей.

"Символ наступающего года – Огненный Петух – любит яркие, эксцентричные комбинации цветов, фактур и фасонов. Основные цвета вечерних новогодних образов: любые оттенки красного, черный, золотой, перламутровый и желтый. Петух всегда в центре внимания, предпочитает все красивое и броское, потому в эту новогоднюю ночь женщины могут себе позволить быть яркими и блистать. Позвольте себе такие ткани, как шелк, гипюр, бархат, атлас и вообще все сияющие, струящиеся и прозрачные ткани, а также пайетки", – советует модный дизайнер.

"Петух по своей сути очень импозантная и гордая птица. Поэтому, если ваш наряд довольно скромен – стоит дополнить его блеском ювелирных украшений или яркими аксессуарами. Основной цвет таких деталей – золотой, платиновый и серебряный металлик. Модные кольца, серьги, броши и браслеты должны иметь четко выраженную геометрическую форму. Причем чем лаконичнее форма украшения, тем хаотичнее и замысловатее может быть его декор. Также актуальны полудрагоценные камни и жемчуг, который стал однозначным хитом 2017 года. Обратите внимание, что Петух опасается всех животных семейства кошачьих, потому в праздничном образе не должно быть никаких принтов, даже отдаленно напоминающих усатых хищников и меха. Также не стоит надевать болотные, земляные и горчичные оттенки", – поделился Андре Тан.

Фото: www.facebook.com/a.tan.woman

Фото: www.facebook.com/a.tan.woman





Model @constancejablonski wearing @kalmanovich_studio SS'17 dress at the L'Oreal party last night This dress is now available on @modaoperandi Фото опубликовано Julia Kalmanovich (@kalmanovich) Окт 3 2016 в 6:45 PDT

Фото: www.facebook.com/a.tan.woman





And here's a sneak peek of the Kalmanovich SpringSummer'17 Collection Фото опубликовано Julia Kalmanovich (@kalmanovich) Июл 24 2016 в 9:41 PDT

Когда красиво все @santadimopulos wearing #navro#alittlechaos#navroofficial#inspired#inlove#носители#whowears Фото опубликовано Olga Navrotska (@navro) Дек 16 2016 в 1:00 PST

Вера Брежнева @ververa в золотистых брюках из коллекции @thecoatsk весна-лето 2015 в эфире шоу "Вечерний Ургант" прямо сейчас! Фото опубликовано the Coat by Katya Silchenko (@thecoatsk) Сен 29 2016 в 12:26 PDT