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Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 2017 (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7819/89_main.1482405432.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/89_tn.1482405432.jpg Звезды Андре Тан рассказал, на какие детали обратить внимание, чтобы стать королевой корпоратива 

Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 2017 (фото)

Сегодня, 14:00

Андре Тан рассказал, на какие детали обратить внимание, чтобы стать королевой корпоратива 

Андре Тан. Фото: instagram.com/a.tan.woman
Андре Тан. Фото: instagram.com/a.tan.woman

В преддверии Нового Года дизайнер Андре Тан рассказал поклонницам, на какие детали обратить внимание, чтобы стать королевой корпоратива или новогодней вечеринки в кругу друзей.

"Символ наступающего года – Огненный Петух – любит яркие, эксцентричные комбинации цветов, фактур и фасонов. Основные цвета вечерних новогодних образов: любые оттенки красного, черный, золотой, перламутровый и желтый. Петух всегда в центре внимания, предпочитает все красивое и броское, потому в эту новогоднюю ночь женщины могут себе позволить быть яркими и блистать. Позвольте себе такие ткани, как шелк, гипюр, бархат, атлас и вообще все сияющие, струящиеся и прозрачные ткани, а также пайетки", – советует модный дизайнер.

"Петух по своей сути очень импозантная и гордая птица. Поэтому, если ваш наряд довольно скромен – стоит дополнить его блеском ювелирных украшений или яркими аксессуарами. Основной цвет таких деталей – золотой, платиновый и серебряный металлик. Модные кольца, серьги, броши и браслеты должны иметь четко выраженную геометрическую форму. Причем чем лаконичнее форма украшения, тем хаотичнее и замысловатее может быть его декор. Также актуальны полудрагоценные камни и жемчуг, который стал однозначным хитом 2017 года. Обратите внимание, что Петух опасается всех животных семейства кошачьих, потому в праздничном образе не должно быть никаких принтов, даже отдаленно напоминающих усатых хищников и меха. Также не стоит надевать болотные, земляные и горчичные оттенки", – поделился Андре Тан.

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Фото: www.facebook.com/a.tan.woman

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Фото: www.facebook.com/a.tan.woman


Model @constancejablonski wearing @kalmanovich_studio SS'17 dress at the L'Oreal party last night This dress is now available on @modaoperandi

Фото опубликовано Julia Kalmanovich (@kalmanovich)

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Фото: www.facebook.com/a.tan.woman


And here's a sneak peek of the Kalmanovich SpringSummer'17 Collection

Фото опубликовано Julia Kalmanovich (@kalmanovich)

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Источник:

"Сегодня"

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