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Шэрон Стоун завела роман с 62-летним спортивным агентом http://www.segodnya.ua/img/article/7901/53_main.1484914337.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/53_tn.1484914337.jpg Звезды 58-летняя Стоун уже успела познакомить своего избранника с детьми

Шэрон Стоун завела роман с 62-летним спортивным агентом

Сегодня, 15:30

58-летняя Стоун уже успела познакомить своего избранника с детьми

Шэрон Стоун. Фото: Instagram
Шэрон Стоун. Фото: Instagram

Несмотря на то, что еще летом прошлого года 58-летняя актриса утверждала, что не собирается заводить новые отношения, на днях стало известно, что Шэрон Стоун влюблена. Причем, в отличие от большинства ровесниц, которые предпочитают встречаться с молодыми мужчинами, ее избранником стал не юный танцор или модель, а уже вполне состоявшийся бизнесмен — 62-летний спортивный агент Лонни Купер. По словам инсайдеров, актриса и ее новый возлюбленный все свободное время проводят вместе: "Шэрон в буквальном смысле расцвела. Она очень счастлива с Лонни".

Стоит отметить, что Стоун уже успела познакомить своего избранника с детьми: "Ребята даже в шутку начали называть Лонни папой. Этот факт натолкнул Шэрон на мысли — может, ей и вправду стоит задуматься о возможности вновь выйти замуж, ведь она считает Лонни идеальным мужчиной", — утверждает один из близких друзей актрисы.

Напомним, что звезда фильма "Основной инстинкт" была замужем дважды: с 1984 по 1987 годы за сценаристом и продюсером Майклом Гринбургом, а с 1998 по 2004 — за вице-президентом и редактором газеты San Francisco Chronicle Филом Бронштейном.
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Источник:

elle.ru

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