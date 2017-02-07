"Шикарная фигура": 21-летняя Алина Гросу завалила Instagram горячими снимками в бикини (фото)

Сегодня, 07:34

Певица в ярко-голубом купальнике с бахромой на лифе, поблагодарила своих подписчиков, которых у нее стало уже 90 тысяч

Гросу отдыхает в Мексике. Фото: instagram.com/alina_grosu
Гросу отдыхает в Мексике. Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу отдыхает в Мексике и делиться с поклонниками горячими снимками в купальниках.

В Instagram певица нарвалась на шквал комплиментов и хвалебных отзывов.

"Что есть, того не скрыть", – кокетливо подписала она последний снимок в соцсети, где позирует в черном купальнике.

Что есть, того не скрыть #едунепредлагать

Фото опубликовано ALINA GROSU (@alina_grosu)

Алину моментально завалили комплиментами: "Фигура кайфовая", "Шикарная", "Фигурка гуд", "Вау", "Ты красива со всех сторон".

#theadventurecontinues

Фото опубликовано ALINA GROSU (@alina_grosu)

С кем Гросу отдыхает в Мексике не известно, но кроме снимков в купальнике, она также опубликовала фото со своим романтическим подарком: маленькая коробочка с воздушными шариками, на которых написано "Я тебя люблю".

Кроме того, Алина в другом купальнике – ярко-голубом с бахромой на лифе, поблагодарила своих подписчиков, которых у нее стало уже 90 тысяч и написала: "Хочу обнять каждого".
фото, соцсети, певица, фигура, гросу, Алина Гросу, instagram, в Мексике, снимок

Вы сейчас просматриваете новость ""Шикарная фигура": 21-летняя Алина Гросу завалила Instagram горячими снимками в бикини (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Гросу похвасталась снимком с поезда. Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу похвасталась поклонникам тонкой талией в поезде

20 Января, 04:23

Поклонники быстро отреагировали на снимок певицы и засыпали ее комплиментами

Звезды

Певица любит пикантные наряды. Фото: instagram.com/alina_grosu

21-летняя Алина Гросу засветила грудь на творческом вечере Меладзе

10 Января, 07:42

Творческий вечер старшего из братьев Меладзе прошел в курортном городке Роза Хутор

Звезды

Алина Гросу. Фото: Instagram

Алина Гросу засветила пышный бюст в эффектном платье

5 Января, 17:00

Исполнительница выбрала для концерта вечерний наряд с пикантным декольте

Звезды

Гросу готовится к Новому году. Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу рассказала, почему мандарины считают символом Нового года

31 Декабря 2016, 09:42

В Китае мандарины являются символом финансового благополучия

Звезды

Ани Лорак и Игорь Крутой. Фото: Instagram

Ани Лорак появилась на людях в прозрачной блузке как у Алины Гросу (фото)

20 Декабря 2016, 09:01

Исполнительница вышла в свет в сексуальном наряде

Звезды

Алина Гросу. Фото: Facebook

Алина Гросу решилась на очередной эксперимент с внешностью (фото)

7 Декабря 2016, 17:30

Девушка превратилась в бородатого мужчину

Звезды

Алина перевоплотилась ради клипа. Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу отрастила бороду и превратилась в пацанку

25 Ноября 2016, 14:09

Короткий видеоролик с нового клипа певицы посмотрели уже более 14 тысяч раз

Звезды

Алина Гросу. Фото: Instagram

Алина Гросу засветила грудь на красной дорожке (фото)

18 Ноября 2016, 09:31

Певица похвасталась стройными ножками и пышными формами

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования