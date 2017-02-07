"Шикарная фигура": 21-летняя Алина Гросу завалила Instagram горячими снимками в бикини (фото)

Певица в ярко-голубом купальнике с бахромой на лифе, поблагодарила своих подписчиков, которых у нее стало уже 90 тысяч

Украинская певица Алина Гросу отдыхает в Мексике и делиться с поклонниками горячими снимками в купальниках.

В Instagram певица нарвалась на шквал комплиментов и хвалебных отзывов.

"Что есть, того не скрыть", – кокетливо подписала она последний снимок в соцсети, где позирует в черном купальнике.

Что есть, того не скрыть #едунепредлагать Фото опубликовано ALINA GROSU (@alina_grosu) Фев 6 2017 в 5:45 PST

Алину моментально завалили комплиментами: "Фигура кайфовая", "Шикарная", "Фигурка гуд", "Вау", "Ты красива со всех сторон".

#theadventurecontinues Фото опубликовано ALINA GROSU (@alina_grosu) Фев 5 2017 в 2:34 PST

С кем Гросу отдыхает в Мексике не известно, но кроме снимков в купальнике, она также опубликовала фото со своим романтическим подарком: маленькая коробочка с воздушными шариками, на которых написано "Я тебя люблю".

Кроме того, Алина в другом купальнике – ярко-голубом с бахромой на лифе, поблагодарила своих подписчиков, которых у нее стало уже 90 тысяч и написала: "Хочу обнять каждого".