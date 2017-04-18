Шнуров открестился от рекомендации пить в Питере

Сегодня, 18:39

Музыкант заверил, что не следует воспринимать слова песни как рекомендацию

Сергей Шнуров. Фото: instagram.com/shnurovs
Сергей Шнуров. Фото: instagram.com/shnurovs

Лидер скандальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, о чем пел в песне "В Питере – пить", которая вызвала шквал негодования в сети.

Об этом он написал объемный пост в Instagram.

По словам Шнурова, не следует воспринимать слова песни как рекомендацию.

"Глаголы используются здесь не в повелительном или рекомендательном наклонении, а в совершенно неопределенной форме", — написал он.

При этом Шнуров добавил, что в песне "герой делится с нами своим личным опытом, не претендуя на объективность, а скорее даже ей оппонируя".

Примечательно, что этот пост музыкант решил написать, находясь в Санкт-Петербурге.

Напомню, что в песне "В Питере -пить" повествование ведётся от первого лица, где герой делится с нами своим личным опытом, не претендуя на объективность, а скорее даже ей оппонируя. Это его экзистенция, находясь в разных городах России выхватывала из потока сущего те черты и приметы, которые для героя были связаны с его сугубо личным переживанием и проживанием. Они, переживания эти, резко контрастируют с объективными словами путеводителей, выставляя субъективное, личное, внутренне на первый план. Глаголы используются здесь не в повелительном или рекомендательном наклонении а в совершенно неопределенной форме, и "лучше", как и "охуительно" нам лишь указывают на некую личную историю, биографию самого героя. В контексте вышеизложенного, слоган "В Питере ныть" абсолютно уместен в устах незадачливого иногороднего, некогда неудачно съездившего в Петербург. Что ж, бывает.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

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