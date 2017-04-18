Шнуров открестился от рекомендации пить в Питере

Музыкант заверил, что не следует воспринимать слова песни как рекомендацию

Лидер скандальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, о чем пел в песне "В Питере – пить", которая вызвала шквал негодования в сети.

Об этом он написал объемный пост в Instagram.

По словам Шнурова, не следует воспринимать слова песни как рекомендацию.

"Глаголы используются здесь не в повелительном или рекомендательном наклонении, а в совершенно неопределенной форме", — написал он.

При этом Шнуров добавил, что в песне "герой делится с нами своим личным опытом, не претендуя на объективность, а скорее даже ей оппонируя".

Примечательно, что этот пост музыкант решил написать, находясь в Санкт-Петербурге.