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Сильно худая: Оля Полякова разделась на пляже (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/74_main.1484917231.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/74_tn.1484917231.jpg Звезды Певица с семьей и друзьями отправилась в Индонезию на остров Бали

Сильно худая: Оля Полякова разделась на пляже (фото)

Сегодня, 16:30

Певица с семьей и друзьями отправилась в Индонезию на остров Бали

Оля Полякова. Фото: Instagram
Оля Полякова. Фото: Instagram

Певица Оля Полякова после плодотворного года восстанавливает силы в продолжительном отпуске. Певица с семьей и друзьями отдыхает в Индонезии на острове Бали. Суперблондинка поселилась на вилле с видом на Индийский океан вдали от туристов.

Оля на странице в Instagram продемонстрировала все достоинства своей фигуры. На пляже артистка похвасталась плоским животиком и длинными ногами в бикини.

"Сильно худая", "Русалка", "Богиня", "Худая", "У Вас фигура богини", "Красотка, огромный молодец", "Худышка", "Не худая, а сочная", "Супер формы", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

Напомним, в свой день рождения (17 января), Полякова устроила костюмированную вечеринку в балийском стиле.
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Источник:

"Сегодня"

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