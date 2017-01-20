Сильно худая: Оля Полякова разделась на пляже (фото)
Певица с семьей и друзьями отправилась в Индонезию на остров Бали
Певица Оля Полякова после плодотворного года восстанавливает силы в продолжительном отпуске. Певица с семьей и друзьями отдыхает в Индонезии на острове Бали. Суперблондинка поселилась на вилле с видом на Индийский океан вдали от туристов.
Оля на странице в Instagram продемонстрировала все достоинства своей фигуры. На пляже артистка похвасталась плоским животиком и длинными ногами в бикини.
"Сильно худая", "Русалка", "Богиня", "Худая", "У Вас фигура богини", "Красотка, огромный молодец", "Худышка", "Не худая, а сочная", "Супер формы", – прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Напомним, в свой день рождения (17 января), Полякова устроила костюмированную вечеринку в балийском стиле.
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