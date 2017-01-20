Сильно худая: Оля Полякова разделась на пляже (фото)

Певица с семьей и друзьями отправилась в Индонезию на остров Бали

Певица Оля Полякова после плодотворного года восстанавливает силы в продолжительном отпуске. Певица с семьей и друзьями отдыхает в Индонезии на острове Бали. Суперблондинка поселилась на вилле с видом на Индийский океан вдали от туристов.

Оля на странице в Instagram продемонстрировала все достоинства своей фигуры. На пляже артистка похвасталась плоским животиком и длинными ногами в бикини.

"Сильно худая", "Русалка", "Богиня", "Худая", "У Вас фигура богини", "Красотка, огромный молодец", "Худышка", "Не худая, а сочная", "Супер формы", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Напомним, в свой день рождения (17 января), Полякова устроила костюмированную вечеринку в балийском стиле.