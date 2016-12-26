Сильно похудела или неудачный ракурс: Вера Брежнева засветила грудь и нарвалась на критику (фото)

Певица Вера Брежнева удивила поклонников на странице в Instagram оригинальным фото. Певица поделилась снимком, который был сделан во время фотосессии в Нью-Йорке.

Вера приняла участие в съемке для модного глянца. Брежнева предстала в роскошном платье со смелым декольте от Alexander Arutyunov.

Артистка засветила обнаженную грудь и нарвалась на критику подписчиков из-за болезненной худобы.

"Женственная, красивая, изящная", "Вера, вы очень красивая женщина, излучающая положительную энергию. Но тут страшновато", "Верочка, уже совсем худенькая", "Вера, у Вас болезненная худоба", "Грудь в этом платье как-то не очень", "Очень худая или ракурс неудачный", "Слишком худоба неестественна", "Какая худая, что – то не очень", "Руки худые больно", "Не узнать", "Неудачное фото", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram