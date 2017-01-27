Скандал между Мадонной и Трампом набирает обороты: президент США назвал певицу "отвратительной"

Он считает, что выступление певицы является позором для США

Президент США Дональд Трамп жестко прокомментировал нецензурную речь певицы Мадонны в его адрес во время "Марша женщин" в Вашингтоне, сообщает The Hollywood Reporter.

"Честно говоря, она отвратительна", — назвал артистку Трамп.

Также он добавил, что выступление Мадонны является позором для США.

Ранее Мадонна выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось до полумиллиона человек. Тогда певица обматерила Трампа в прямом эфире.

Правда, позже, Мадонна объяснила нецензурные высказывания в адрес Трампа. Она отметила, что ее высказывания были метафорой.

При этом советник Трампа призвал арестовать Мадонну.