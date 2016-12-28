Скончалась известная французская актриса

Известная французская актриса комедийного жанра Клод Жансак умерла в возрасте 89 лет, сообщает издание Europe 1.

"Она снималась (в кино – Ред.) до самого конца", — сказал сын актрисы, добавив, что она скончалась во сне в ночь на вторник.

Справка. Клод Жансак родилась 1 марта 1927 года во французском департаменте Уаза. Она дебютировала в кино и на телевидении в драматических ролях. Первым фильмом Жансак стала лента режиссера Саша Гитри "Жизнь порядочного человека" (1952). В 1952 году произошло знакомство Клод Жансак с Луи де Фюнесом, который сказал актрисе: "Я хочу, чтобы вы играли во всех моих фильмах, вы приносите мне успех". Артистка сыграла в десяти комедиях со знаменитым французским комиком, в которых преимущественно выступала в роли его жен.

Ранее также сообщалось, что умерла американская актриса Кэрри Фишер, известная своей ролью принцессы Леи в "Звездных войнах".