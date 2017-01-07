Слава из "НЕАНГЕЛОВ" без купальника позировала мужу на отдыхе (фото)
Исполнительница вместе с мужем Эдгаром наслаждается роскошным отдыхом
Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская поделилась с поклонниками на странице в Instagram пикантным фото.
Исполнительница вместе с мужем Эдгаром наслаждается роскошным отдыхом. Супруги отправились на Сейшельские острова, где арендовали виллу с бассейном.
Слава опубликовала снимок топлесс. Певица решила поплавать голышом. "Фото by муж", – подписала откровенный кадр звезда.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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