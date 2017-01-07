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Слава из "НЕАНГЕЛОВ" без купальника позировала мужу на отдыхе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7860/66_main.1483718896.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/66_tn.1483718896.jpg Звезды Исполнительница вместе с мужем Эдгаром наслаждается роскошным отдыхом

Слава из "НЕАНГЕЛОВ" без купальника позировала мужу на отдыхе (фото)

Сегодня, 08:58

Исполнительница вместе с мужем Эдгаром наслаждается роскошным отдыхом

Слава Каминская. Фото: Instagram
Слава Каминская. Фото: Instagram

Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская поделилась с поклонниками на странице в Instagram пикантным фото.

Исполнительница вместе с мужем Эдгаром наслаждается роскошным отдыхом. Супруги отправились на Сейшельские острова, где арендовали виллу с бассейном.

Слава опубликовала снимок топлесс. Певица решила поплавать голышом. "Фото by муж", – подписала откровенный кадр звезда.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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