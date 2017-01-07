Слава из "НЕАНГЕЛОВ" без купальника позировала мужу на отдыхе (фото)

Исполнительница вместе с мужем Эдгаром наслаждается роскошным отдыхом. Супруги отправились на Сейшельские острова , где арендовали виллу с бассейном.

Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская поделилась с поклонниками на странице в Instagram пикантным фото.

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