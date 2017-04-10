Слава из "НЕАНГЕЛОВ" рассказала, зачем откармливает мужа

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 7:15 на канале "Украина", с ведущими Ириной Волковой и Николаем Матросовым, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская призналась, как "лечится" эклерами и зачем откармливает мужа.

Слава рассказала, что, несмотря на попытки держать себя в форме, все же иногда позволяет себе полакомиться сладеньким. Так, недавно она наелась эклеров, потому что никак не могла отойти от анестезии после удаления зубов мудрости. "Видимо, было что-то интересное в этой анестезии, потому что я не могла уснуть. А потом вспомнила – у меня же есть эклеры! И я "приговорила" почти всю коробку", – призналась певица журналистам "Ранку з Україною".

Кроме того, рыженькая из "НеАнгелов" отметила, что ей, как и любой женщине, свойственно придумывать себе проблемы там, где их абсолютно нет. А вот выход из таких ситуаций у нее один – приготовление вкусняшек: "Я начинаю готовить и забываю абсолютно обо всем. Впрочем, заметила, что когда я стала печь торты, наши мамы начали заходить в гости реже. Они переживают за свои фигуры, потому что я их просто заставляю есть. А вот няням повезло меньше – им все же приходится это пробовать", – говорит Слава Каминская.

В эфире канала "Украина" певица добавила, что в первую очередь свои блюда готовит для любимого мужа: "Жду, пока у него вырастет пузик, и все будет замечательно". В то же время, свои аппетиты Слава пытается сдерживать. По ее словам, раньше она могла и хот-дог съесть, и сало попробовать, и борща навернуть, и даже насекомых пожевать, в частности во время экзотического отпуска. Однако такие эксперименты она прекратила: "Я больше никогда себе не позволю съесть таракана или кузнечика. Детям нужна здоровая мать, а не та, которая объелась кузнечиками".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 7:15 на канале "Украина"!