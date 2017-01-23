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Слишком: актриса Наталья Рудова пришла в ресторан без бюстгальтера (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/87_main.1485089222.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/87_tn.1485089222.jpg Звезды Рудова выбрала обтягивающее платье на тонких бретельках, завершив свой образ белыми кедами и джинсовой курткой

Слишком: актриса Наталья Рудова пришла в ресторан без бюстгальтера (фото)

Сегодня, 09:31

Рудова выбрала обтягивающее платье на тонких бретельках, завершив свой образ белыми кедами и джинсовой курткой

Наталья Рудова. Фото: Instagram
Наталья Рудова. Фото: Instagram

Актриса Наталья Рудова удивила поклонников на странице в Instagram смелым образом. Сейчас Наталья проводит время в Лос-Анджелесе, в гостях у своей подруги – певицы Анны Седоковой.

Для похода в ресторан на побережье океана, Рудова выбрала обтягивающее платье на тонких бретельках, завершив свой образ белыми кедами и джинсовой курткой.

Под летний наряд 33-летняя актриса не стала надевать бюстгальтер, продемонстрировав обнаженные формы.

Подписчики оценили пикантный кадр: "Наташа и Марго Робби очень похожи", "Это смелая фотка", "Потрясающая", "Грудь видна", "Слишком", "Шикарная фигура", "Ну хоть кто-то есть красивый, натуральный и без силикона", "Лифчик где", "Без лифчика смелая", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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