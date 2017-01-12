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Слишком глубокий разрез: Веру Брежневу пристыдили за смелый наряд (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7872/68_main.1484142317.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/68_tn.1484142317.jpg Звезды Свой образ певица дополнила голливудскими локонами и бежевыми босоножками

Слишком глубокий разрез: Веру Брежневу пристыдили за смелый наряд (фото)

Сегодня, 09:31

Свой образ певица дополнила голливудскими локонами и бежевыми босоножками

Вера Брежнева. Фото: Instagram
Вера Брежнева. Фото: Instagram

Певица Вера Брежнева удивила поклонников на странице в Instagram смелым образом. Исполнительница выбрала для творческого вечера Константина Меладзе, (состоялся в рамках фестиваля продюсерского центра Григория Лепса "Рождество на Роза Хутор" в Сочи), откровенный наряд от Валентина Юдашкина.

Вера подчеркнула худощавую фигуру платьем с высоким разрезом и пикантным декольте. Свой образ певица дополнила голливудскими локонами и бежевыми босоножками.

Подписчики считают, что Брежнева промахнулась с выбором наряда: "Вера не подходит, больше не одевай это платье", "Платье сидит плохо", "Не слишком глубокий разрез?", "Совсем исхудала", "Худышка", "Вере не подходит", "Платье не идет ей",  - прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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