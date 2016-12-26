Смерть легендарного певца Джорджа Майкла потрясла весь мир (видео)

К дому певца в британском графстве Оксфордшир люди сносят цветы и свечи

Смерть звезды. В Британии преждевременно ушел из жизни известный певец и композитор Джордж Майкл. Причина – сердечная недостаточность.

По данным полиции, никаких обстоятельств, которые бы указывали на насильственную смерть, нет. Джордж Майкл начал карьеру в 80-х годах, продал около ста миллионов записей и стал одним из самых успешных певцов современности.

Песня Last Christmas уже более трех десятилетий остается одним из гимнов рождественских праздников. Впервые она прозвучала в 1984 году – ее исполнил дуэт "Wham!", в котором и начинал карьеру Джордж Майкл.

Вскоре ребята разошлись и Джордж начал сольную карьеру. В его активе 7 альбомов, около 100 миллионов проданных пластинок, 8 музыкальных премий. В 2004 году Британское радио назвало его "Королем эфира".

"Я не хочу раскрыться перед слушателем в одно мгновение. Тщательно работаю над шоу – это искусство. Я создаю музыку таким образом, чтобы люди, услышав ее, сразу понимали – она моя", – говорит Джордж Майкл.

Джордж Майкл умер в собственном доме, впрочем, когда именно – сейчас устанавливается. Тело певца родные нашли в субботу. Как заявил менеджер – причина смерти – сердечная недостаточность.

"С большой грустью сообщаю, что Джордж умер. У себя дома, на Рождество. Его семья переживает сложные времена, поэтому они ничего не будут комментировать. Майкла нашли в собственной постели. Никаких подозрительных обстоятельств полиция не обнаружила", – сообщил Майкл Липпман, менеджер певца.

Коллеги звезды тяжело переживают утрату.

"Я глубоко шокирован. Я потерял близкого друга – доброго, искреннего душой, гениального художника. Мое сердце сейчас с его семьей, друзьями, поклонниками. Покойся с миром, Джордж", – сказал Элтон Джон, певец и друг.

"Прощай, мой Друг! Еще один большой художник оставляет нас. Когда, черт возьми, завершится этот 2016?" – эмоционально отреагировала Мадонна, певица.

К дому Джорджа Майкла в британском графстве Оксфордшир люди сносят цветы и свечи.



"Нам очень грустно слышать об этом. Он был невероятным певцом, поколение восьмидесятых росли на его хитах, знали все песни на память", – отметила Маргарет Митчелл, соседка певца.

"Меня потрясла эта новость. Когда услышал – сразу не поверил, ведь он был еще таким молодым, мне столько же лет", – сказал еще один сосед Майкл Мортимер.

Джордж Майкл родился в семье киприота и англичанки. В течение карьеры он неоднократно становился героем "желтой прессы". Сначала его обвинили в непристойном поведении в общественном туалете. Затем стало известно о его страсти к наркотикам и алкоголю.

Впрочем, больше всего сплетен вызвало его признание в нетрадиционной ориентации.

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