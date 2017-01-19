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София Вергара подчеркнула пышный бюст топом со стразами (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7898/32_main.1484834104.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/32_tn.1484834104.jpg Звезды Актриса удостоилась награды в номинации "Лучшая комедийная актриса ТВ".

София Вергара подчеркнула пышный бюст топом со стразами (фото)

Сегодня, 16:30

Актриса удостоилась награды в номинации "Лучшая комедийная актриса ТВ".

В Лос-Анджелесе завершилась ежегодная церемония вручения наград People's Choice Awards. Победителей выбирают не кинокритики и эксперты, а обыкновенные люди путем интернет-голосования.

На торжественной церемонии 44-летняя София Вергара удостоилась награды в номинации "Лучшая комедийная актриса ТВ".

Для премии актриса выбрала эффектный наряд от Marchesa, состоящий из белой юбки и топа со стразами.

Благодаря смелому декольте София подчеркнула пышный бюст.
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Источник:

"Сегодня"

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