София Вергара подчеркнула пышный бюст топом со стразами (фото)

В Лос-Анджелесе завершилась ежегодная церемония вручения наград People's Choice Awards. Победителей выбирают не кинокритики и эксперты, а обыкновенные люди путем интернет-голосования.

На торжественной церемонии 44-летняя София Вергара удостоилась награды в номинации "Лучшая комедийная актриса ТВ".

Для премии актриса выбрала эффектный наряд от Marchesa, состоящий из белой юбки и топа со стразами.

Благодаря смелому декольте София подчеркнула пышный бюст.