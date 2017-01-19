София Вергара подчеркнула пышный бюст топом со стразами (фото)
Актриса удостоилась награды в номинации "Лучшая комедийная актриса ТВ".
В Лос-Анджелесе завершилась ежегодная церемония вручения наград People's Choice Awards. Победителей выбирают не кинокритики и эксперты, а обыкновенные люди путем интернет-голосования.
На торжественной церемонии 44-летняя София Вергара удостоилась награды в номинации "Лучшая комедийная актриса ТВ".
Для премии актриса выбрала эффектный наряд от Marchesa, состоящий из белой юбки и топа со стразами.
Благодаря смелому декольте София подчеркнула пышный бюст.
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