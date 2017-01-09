София Вергара в полупрозрачном золотом платье впечатлила формами (фото)

В Лос-Анджелесе завершилась 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус-2017". Триумфатором в этом году стал мюзикл Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд", забравший 7 статуэток.

Актриса София Вергара на красной дорожке премии впечатлила эффектным образом. Актриса в полупрозрачном золотом наряде от Zuhair Murad произвела фурор.

София блеснула пышными формами в платье, украшенном вышивкой и пайетками. Дополнила свой яркий образ Вергара крупными серьгами от Lorraine Schwartz, а волосы убрала в высокий хвост.