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Состояние Джорджа Майкла оценили в 105 млн фунтов – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7835/64_main.1482846154.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/64_tn.1482846154.jpg Звезды Певец был крестным двух детей актера Мартина Кемпа и двух детей своего кузена Андроса

Состояние Джорджа Майкла оценили в 105 млн фунтов – СМИ

Вчера, 15:39

Певец был крестным двух детей актера Мартина Кемпа и двух детей своего кузена Андроса

Джордж Майкл умер 25 декабря. Фото: AFP
Джордж Майкл умер 25 декабря. Фото: AFP

Состояние британского певца Джорджа Майкла, который умер 25 декабря, оценивается в 105 млн фунтов (около 130 миллионов долларов), сообщает Mirror.

По данным издания, скорее всего, часть наследства будет распределена между его крестными детьми.

Известно, что Майкл был крестным двух детей актера Мартина Кемпа и двух детей своего кузена Андроса.

Вместе с тем издание не исключает, что определенную сумму получит дочь экс-участницы Spice Girls Джери Холлиуэлл, хотя крестным был не сам Майкл, а его бывший бойфренд Кенни Госс.

Также ожидается, что в число наследников войдут две сестры артиста и его последний бойфренд Фади Фаваз.

Ранее сообщалось, что скончался певец Джордж Майкл. Позже СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла.
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