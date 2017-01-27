Советский Шерлок Холмс вызвал гнев в сети из-за своей любви к Путину

Сегодня, 17:53

Актер умолял хозяина Кремля остаться на посту президента

Василий Ливанов в молодости. Фото: кадр из видео
Василий Ливанов в молодости. Фото: кадр из видео

Знаменитый в прошлом советский актер Василий Ливанов, известный своей ролью Шерлока Холмса, стал антигероем социальных сетей.

На днях артист побывал в Кремле, где президент России Владимир Путин вручал ему очередную награду. Там пожилой актер выступил с прочувствованной речью, в которой умолял Путина не уходить с президентского поста.

"Недавно, будучи в Челябинске, вы всех нас взволновали тем, что высказали свои мысли о том, что вам, может быть, не стоит дальше продолжать деятельность президента. Знаете что, Владимир Владимирович, если вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос: "Даже и не думай!", – заявил Ливанов.

Слова советского Шерлока вызвали моментальную реакцию в сети. Кого-то они разочаровали, кого-то – разгневали, а кто-то нашел им объяснение.

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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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