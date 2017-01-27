Советский Шерлок Холмс вызвал гнев в сети из-за своей любви к Путину
Актер умолял хозяина Кремля остаться на посту президента
Знаменитый в прошлом советский актер Василий Ливанов, известный своей ролью Шерлока Холмса, стал антигероем социальных сетей.
На днях артист побывал в Кремле, где президент России Владимир Путин вручал ему очередную награду. Там пожилой актер выступил с прочувствованной речью, в которой умолял Путина не уходить с президентского поста.
"Недавно, будучи в Челябинске, вы всех нас взволновали тем, что высказали свои мысли о том, что вам, может быть, не стоит дальше продолжать деятельность президента. Знаете что, Владимир Владимирович, если вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос: "Даже и не думай!", – заявил Ливанов.
Наш несравненный Шерлок, Василий Ливанов заявил Путину про отставку: "Даже не думай!" pic.twitter.com/7Svb8jGHzN— Игорь Мальцев (@MaltsevIS) 26 января 2017 г.
Слова советского Шерлока вызвали моментальную реакцию в сети. Кого-то они разочаровали, кого-то – разгневали, а кто-то нашел им объяснение.
Путин- Мориарти вручил орден Ливанову- Холмсу pic.twitter.com/HUOq0IjR2k— Полиграф (@poligraf51117) 26 января 2017 г.
Василий Ливанов: "Владимир Владимирович, если вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос доктора Ватсона" pic.twitter.com/bWU4MWa940— Alex Belenky (@gun1man) 27 января 2017 г.
Ливанов, советский Шерлок, получая орден от Путина, попросил его никогда не покидать президентское кресло— Сталингулаг (@StalinGulag) 26 января 2017 г.
В этом году сломались все шерлоки
Пишут тут, что Ливанов — актер одной роли. Не согласна. Роль кремлевского холуя-маразматика — еще одно его крупное творческое достижение.— тётя Роза (@Anakoyher) 27 января 2017 г.
Главная роль, сыгранная Ливановым – достойного человека.— Барон Мюнхгаузен (@BaronM_) 27 января 2017 г.
А Ливанова даже немного жаль. В таких летах и так глуп. И главное, все это узнали.— Наталья Пелевина (@NatPelevina) 26 января 2017 г.
Ливанов – выдающийся талант. Лицедею каким-то непостижимым образом удалось справиться с образом Шерлока Холмса, изобразив умного человека.— Барон Мюнхгаузен (@BaronM_) 27 января 2017 г.
Росс.артисты, которые умерли до 2014 г., да Вы просто счастливчики!— Дαнα™ (@anti_zombi_) 27 января 2017 г.
Вы навсегда останетесь любимыми, ибо уже не вляпаетесь в , как #Ливанов
Ладно Василий Ливанов слышит голоса с неба. Многие знают, что у него большие проблемы с алкоголем еще со времен съемок "Шерлока", но Путин?— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 26 января 2017 г.
И Шерлок Холмс ватником стал.— Alex Per (@next_per) 27 января 2017 г.
Теперь мы совсем одни....
Сынок Ливанова Борис, зарубивший жертву насмерть топором для разделки мяса, был условно-досрочно освобождён 1.9.2014... Папаня УДО отработал pic.twitter.com/NEzUAIgsIk— #SkargaNaVatu (@SkargaNaVatu) 26 января 2017 г.
Вы сейчас просматриваете новость "Советский Шерлок Холмс вызвал гнев в сети из-за своей любви к Путину". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии