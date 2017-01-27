Советский Шерлок Холмс вызвал гнев в сети из-за своей любви к Путину

Знаменитый в прошлом советский актер Василий Ливанов, известный своей ролью Шерлока Холмса, стал антигероем социальных сетей.

На днях артист побывал в Кремле, где президент России Владимир Путин вручал ему очередную награду. Там пожилой актер выступил с прочувствованной речью, в которой умолял Путина не уходить с президентского поста.

"Недавно, будучи в Челябинске, вы всех нас взволновали тем, что высказали свои мысли о том, что вам, может быть, не стоит дальше продолжать деятельность президента. Знаете что, Владимир Владимирович, если вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос: "Даже и не думай!", – заявил Ливанов.

Наш несравненный Шерлок, Василий Ливанов заявил Путину про отставку: "Даже не думай!" pic.twitter.com/7Svb8jGHzN — Игорь Мальцев (@MaltsevIS) 26 января 2017 г.

Слова советского Шерлока вызвали моментальную реакцию в сети. Кого-то они разочаровали, кого-то – разгневали, а кто-то нашел им объяснение.

Василий Ливанов: "Владимир Владимирович, если вы когда-нибудь внимательно поднимете глаза к небу, то услышите голос доктора Ватсона" pic.twitter.com/bWU4MWa940 — Alex Belenky (@gun1man) 27 января 2017 г.

Ливанов, советский Шерлок, получая орден от Путина, попросил его никогда не покидать президентское кресло



В этом году сломались все шерлоки — Сталингулаг (@StalinGulag) 26 января 2017 г.

Пишут тут, что Ливанов — актер одной роли. Не согласна. Роль кремлевского холуя-маразматика — еще одно его крупное творческое достижение. — тётя Роза (@Anakoyher) 27 января 2017 г.

Главная роль, сыгранная Ливановым – достойного человека. — Барон Мюнхгаузен (@BaronM_) 27 января 2017 г.

А Ливанова даже немного жаль. В таких летах и так глуп. И главное, все это узнали. — Наталья Пелевина (@NatPelevina) 26 января 2017 г.

Ливанов – выдающийся талант. Лицедею каким-то непостижимым образом удалось справиться с образом Шерлока Холмса, изобразив умного человека. — Барон Мюнхгаузен (@BaronM_) 27 января 2017 г.

Росс.артисты, которые умерли до 2014 г., да Вы просто счастливчики!

Вы навсегда останетесь любимыми, ибо уже не вляпаетесь в , как #Ливанов — Дαнα™ (@anti_zombi_) 27 января 2017 г.

Ладно Василий Ливанов слышит голоса с неба. Многие знают, что у него большие проблемы с алкоголем еще со времен съемок "Шерлока", но Путин? — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 26 января 2017 г.

И Шерлок Холмс ватником стал.

Теперь мы совсем одни.... — Alex Per (@next_per) 27 января 2017 г.