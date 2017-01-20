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Создатели "Шерлока" объяснили, как собака стала мальчиком http://www.segodnya.ua/img/article/7895/25_main.1484754742.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/25_tn.1484754742.jpg Звезды Сценаристы сообщили, что сцены, где Молли и Шерлок признаются друг другу в любви, могло не быть в серии – этот эпизод был добавлен из-за критики

Создатели "Шерлока" объяснили, как собака стала мальчиком

Сегодня, 02:26

Сценаристы сообщили, что сцены, где Молли и Шерлок признаются друг другу в любви, могло не быть в серии – этот эпизод был добавлен из-за критики

Кадр из сериала &quot;Шерлок&quot;
Кадр из сериала "Шерлок"

Создатели сериала "Шерлок" Стивен Моффат и Марк Гейтисс дали пресс-конференцию, в рамках которой обсудили с поклонниками финальный эпизод телешоу. Так, Моффат отметил развитие главного героя и его понимание того, что он "сильнее и умнее Майкрофта".

"Не потому что он действительно умней — он чуть менее умен — но из-за его эмоций, его связей с другими человеческими существами; мудрость, которую он приобрел благодаря связям с внешним миром, сделала его сильнее", — заявил сценарист.

В частности, отметил он, главный урок Шерлоку преподнесла его забытая сестра. "Крайность Эвер, у которой нет связей вообще ни с чем, — это мозг в чистом виде. Совершенное непонимание того, что значит быть человеком, заставляет Шерлока осознать, что его работа со всем тем, от чего он пытался уйти, — это как раз то, что делает его сильнейшим. Он не так умен, как Эвер или Майкрофт, но он всегда будет их побеждать, потому что он лучше и сильнее. Так он становится Шерлоком Бэзила Рэтбоуна и Джереми Бретта... Мудрый старик с Бейкер-стрит, к которому мы привыкли, все еще ужасен и холоден, но теперь мы не сомневаемся в том, что у него есть сердце", — сказал Моффат.

Оба сценариста сообщили, что сцены, где Молли и Шерлок признаются друг другу в любви, могло не быть в серии — этот эпизод был добавлен из-за критики. "Там была совершенно другая сцена, и она нравилась двум людям. Мне и Марку. Все остальные ее терпеть не могли. И в самый последний день работы над сценарием мы взглянули на нее и сказали: "Знаешь что? Все считают, что это дерьмо. Пошли в наш офис, придумаем что-нибудь другое". Так мы и сделали — и сцена стала "самой лучшей в этом эпизоде". В этом-то и состоит ценность реально плохих отзывов о твоей работе", — подытожил Моффат.

Гейтисс же объяснил, каким образом детская собака Шерлока неожиданно превратилась в мальчика. "Я помню, мы были в квартире Берил (Берил Верчью — исполнительный продюсер) и говорили о чем-то постороннем — а я подумал: "Что, если Редберд вовсе не собака?". И в тот же миг всё сложилось, — сказал Марк.
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