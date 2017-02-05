Названы первые финалисты нацотбора на Евровидение-2017: все видео участников (видео)

В первом полуфинале национального отбора на Евровидение-2017 победили Tayanna и группа "Сальто Назад", – сообщает 24 телеканал.

Больше всего голосов жюри получили Tayanna и группа "Сальто Назад", а голосов зрителей – Арсен Мирзоян и Tayanna. Группа "Сальто Назад" также понравился зрителям, им поставили 6 из 8 баллов. В результате победителями стали певица Tayanna и группа "Сальто Назад".

Маємо перших двох фіналістів національного відбору #Євробачення2017! Співачка TAYANNA і гурт Сальто Назад pic.twitter.com/GU5ZGPFott — UA:Перший (@1tvua) 4 февраля 2017 г.

В первом полуфинале кроме победителей участвовали СКАЙ, Lumiere, Monochromea, Laliko, MamaRika, Арсен Мирзоян.

Ведущим национального отбора является Сергей Притула. В жюри будут сидеть Константин Меладзе, Андрей Данилко и победительница Евровидения-2016 Джамала.

Напомним, следующие два полуфинала пройдут 11 и 18 февраля. В каждом выступят по восемь исполнителей. Имя музыканта, который весной представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале – 25 февраля.