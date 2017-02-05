Названы первые финалисты нацотбора на Евровидение-2017: все видео участников (видео)

Сегодня, 00:43

Победителями стали певица Tayanna и группа "Сальто Назад"

Жюри конкурса. Фото: twitter.com/1tvua
Жюри конкурса. Фото: twitter.com/1tvua

В первом полуфинале национального отбора на Евровидение-2017 победили Tayanna и группа "Сальто Назад", – сообщает 24 телеканал.

Больше всего голосов жюри получили Tayanna и группа "Сальто Назад", а голосов зрителей – Арсен Мирзоян и Tayanna. Группа "Сальто Назад" также понравился зрителям, им поставили 6 из 8 баллов. В результате победителями стали певица Tayanna и группа "Сальто Назад".

В первом полуфинале кроме победителей участвовали СКАЙ, Lumiere, Monochromea, Laliko, MamaRika, Арсен Мирзоян.

Ведущим национального отбора является Сергей Притула. В жюри будут сидеть Константин Меладзе, Андрей Данилко и победительница Евровидения-2016 Джамала.

Напомним, следующие два полуфинала пройдут 11 и 18 февраля. В каждом выступят по восемь исполнителей. Имя музыканта, который весной представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале – 25 февраля.
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