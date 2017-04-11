Стали известны имя и пол ребенка Ирины Шейк и Брэдли Купера

Ирина Шейк и Брэдли Купер сделали все, чтобы скрыться от внимания общественности в первые дни жизни своего первенца.

О рождении их ребенка стало известно только спустя две недели после родов. Журналисты не знали ни точную дату рождения ребенка, ни пол, ни имя.

31-летняя модель и 42-летний актер стали родителями девочки, которую назвали Леа де Сен Шейк Купер. "Оба родителя очень взволнованы и чувствуют благословение небес",– рассказал источник из окружения пары.