Стали известны имя и пол ребенка Ирины Шейк и Брэдли Купера

Вчера, 10:30

У 31-летней Ирины Шейк и 42-летнего Брэдли Купера родился первенец

Ирина Шейк. Фото: AFP
Ирина Шейк. Фото: AFP

Ирина Шейк и Брэдли Купер сделали все, чтобы скрыться от внимания общественности в первые дни жизни своего первенца.

О рождении их ребенка стало известно только спустя две недели после родов. Журналисты не знали ни точную дату рождения ребенка, ни пол, ни имя.

31-летняя модель и 42-летний актер стали родителями девочки, которую назвали Леа де Сен Шейк Купер. "Оба родителя очень взволнованы и чувствуют благословение небес",– рассказал источник из окружения пары.
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