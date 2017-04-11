Стали известны имя и пол ребенка Ирины Шейк и Брэдли Купера
У 31-летней Ирины Шейк и 42-летнего Брэдли Купера родился первенец
Ирина Шейк и Брэдли Купер сделали все, чтобы скрыться от внимания общественности в первые дни жизни своего первенца.
О рождении их ребенка стало известно только спустя две недели после родов. Журналисты не знали ни точную дату рождения ребенка, ни пол, ни имя.
31-летняя модель и 42-летний актер стали родителями девочки, которую назвали Леа де Сен Шейк Купер. "Оба родителя очень взволнованы и чувствуют благословение небес",– рассказал источник из окружения пары.
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