Стали известны новые подробности смерти Принса

В попытке установить, откуда музыкант взял анальгетик, местные власти обыскали его имение, проверили записи с телефонов его окружения и аккаунты электронной почты самого артиста

За несколько дней до смерти американского музыканта Принса врач выписал ему обезболивающий препарат, рецепт на который был выписан на имя одного из друзей музыканта, чтобы не раскрыть личность артиста.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на письменные показания под присягой и ордеры на обыск.

Согласно документам, в попытке установить, откуда Принс взял анальгетик, местные власти обыскали его имение, проверили записи с мобильных телефонов его окружения и аккаунты электронной почты самого артиста.

Принс умер в апреле 2016 года в возрасте 57 лет. Согласно результатам вскрытия, смерть наступила в результате случайной передозировки анальгетиком.