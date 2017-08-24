Стало известно, сколько звезды "Игры престолов" зарабатывают за серию

Актеры, исполняющие главные роли в популярном сериале "Игра Престолов" могут позволить себе жить в королевской роскоши.

Журналисты американского издания Variety рассекретили гонорары Эмилии Кларк, Кита Харрингтона, Лены Хиди, Николая Костера-Вальдау и Питера Динклэйджа.

По данным портала, каждый из перечисленных актеров получает по 500 тысяч долларов за серию. Интересно, что, в отличие от многих других западных проектов, звездам "Игры престолов" выплачивают одинаковые суммы, независимо от пола.

Напомним, новый костюм героини сериала "Игры престолов" Дейенерис Таргариен газета Independent назвала лучшим зимним нарядом Вестероса.