Старший сын Майкла Джексона посвятил ему новую татуировку (фото)

19-летний сын Майкла Джексона Принс украсил свое тело очередной татуировкой. На странице в Instagram парень поделился фото и видео процесса нанесения большой наколки.

Руку Принса украшает огромный красный дракон, а на груди – цитата из поэмы английского поэта Дилана Томаса: "Не уходи безропотно во тьму. Будь яростней пред ночью всех ночей. Не дай погаснуть свету своему!".

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Видео опубликовано Prince Jackson (@princejackson) Янв 2 2017 в 1:12 PST

Весной прошлого года сестра Принса - Пэрис тоже сделала татуировку в честь отца Майкла Джексона, украсив свою руку рисунком с обложки сольного альбома поп-короля "Dangerous" 1991 года.