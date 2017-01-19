Старший сын Майкла Джексона посвятил ему новую татуировку (фото)
Руку 19-летнего Принса украшает огромный красный дракон
19-летний сын Майкла Джексона Принс украсил свое тело очередной татуировкой. На странице в Instagram парень поделился фото и видео процесса нанесения большой наколки.
Руку Принса украшает огромный красный дракон, а на груди – цитата из поэмы английского поэта Дилана Томаса: "Не уходи безропотно во тьму. Будь яростней пред ночью всех ночей. Не дай погаснуть свету своему!".
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Весной прошлого года сестра Принса - Пэрис тоже сделала татуировку в честь отца Майкла Джексона, украсив свою руку рисунком с обложки сольного альбома поп-короля "Dangerous" 1991 года.
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