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Старший сын Майкла Джексона посвятил ему новую татуировку (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/55_main.1484824139.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/55_tn.1484824139.jpg Звезды Руку 19-летнего Принса украшает огромный красный дракон

Старший сын Майкла Джексона посвятил ему новую татуировку (фото)

Сегодня, 13:30

Руку 19-летнего Принса украшает огромный красный дракон

Принс Джексон. Фото: Instagram
Принс Джексон. Фото: Instagram

19-летний сын Майкла Джексона Принс украсил свое тело очередной татуировкой. На странице в Instagram парень поделился фото и видео процесса нанесения большой наколки.

Руку Принса украшает огромный красный дракон, а на груди – цитата из поэмы английского поэта Дилана Томаса: "Не уходи безропотно во тьму. Будь яростней пред ночью всех ночей. Не дай погаснуть свету своему!".

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

Видео опубликовано Prince Jackson (@princejackson)

Весной прошлого года сестра Принса  - Пэрис тоже сделала татуировку в честь отца Майкла Джексона, украсив свою руку рисунком с обложки сольного альбома поп-короля "Dangerous" 1991 года.
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"Сегодня"

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