Стивен Кинг рассказал о своем любимом фильме ужасов

Вчера, 18:00

Им оказалась кинолента "Вскрытие Джейн Доу", норвежского режиссера Андре Овредал

Стивен Кинг Фото: REX
Стивен Кинг Фото: REX

Известный американский писатель Стивен Кинг назвал свой любимый фильм ужасов 2016 года. Им оказалась кинолента "Вскрытие Джейн Доу", норвежского режиссера Андре Овредала.

Признанный мастер ужасов заявил, что это – добротная кинолента, которая ничем не хуже культовой картины "Чужой" Ридли Скотта. Стивен Кинг выразил уверенность, что фильм должен понравиться любителям этого жанра, так как может нагнетать атмосферу настолько умело, что заставляет "сжиматься внутренности".

К слову, Андре Овредал, снявший картину, пришел к решению снять собственный фильм ужасов после того, как посмотрел хоррор "Заклятие". Он немедленно позвонил своим агентам и сказал им, что они должны попытаться найти хороший сценарий ужасов для него. Через месяц агенты показали ему сценарий, и он сразу же им заинтересовался.

По сюжету фильма отец и сын, работающие патологоанатомами в маленьком городке, занимаются вскрытием тела молодой женщины, умершей без видимой причины. Они пытаются выяснить, кто она и как умерла, обнаруживая все более причудливые подсказки, которые ведут к тайнам ее жизни и смерти.
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Источник:

popcornnews.ru

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