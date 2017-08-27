"Стражи Галактики 3" определят развитие киновселенной Marvel на десятки лет

Фильм "Стражи Галактики 3", к созданию которого уже приступил Джеймс Ганн, определит развитие киновселенной Marvel на десятки лет вперед. Об этом рассказал сам постановщик.

"Хочу подчеркнуть, что события третьей серии будут происходить уже после событий двух фильмов о Мстителях, и это наметит вектор развития кинопроектов Marvel на десять-двадцать лет вперед. Таким образом, киновселенная будет существенно расширена, а вы познакомитесь с новыми персонажами. И это будет последний фильм с участием именно этих Стражей Галактики", – сказал Джеймс Ганн.

Режиссер не уточнил, когда стоит ждать выхода картины на экраны. Вероятнее всего, это произойдет не ранее 2020 года. Сиквел "Стражей Галактики" под названием "Стражи Галактики. Часть 2" был выпущен 5 мая 2017 года. Его финальные кассовые сборы превысили 860 миллионов долларов. К работе над картиной были привлечены такие популярные актеры, как Крис Прэтт, Карен Гиллан, Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне, Зои Солдана, Натан Филлион, Курт Рассел, Элизабет Дебики, Дэйв Батиста, Брэдли Купер. Кто из них будет сниматься в очередном продолжении, пока неизвестно.

Третья часть "Мстителей" будет представлена зрителям в мае 2018 года.