Стройная Бритни Спирс показала эффективные упражнения для рук и попы (видео)

Певица занимается с тренером, которая корригирует ее технику

Американская певица Бритни Спирс около года назад здорово похудела и теперь поддерживает фигуру танцами и активными занятиями спортом.

Видеоролик из спортзала Спирс выложила в Instagram.

На видео видно, что певица занимается с тренером, которая корригирует ее технику. Бритни с бодибаром выполняет упражнения на руки и ягодицы.

Поклонники певицы оценили ее старания и забавный топ в виде котячьей мордочки. А видеоролик всего за сутки собрал более миллиона просмотров.

Тем временем Анфиса Чехова с двумя косичками умилила своих поклонников.