Стройная Бритни Спирс показала эффективные упражнения для рук и попы (видео)
Певица занимается с тренером, которая корригирует ее технику
Американская певица Бритни Спирс около года назад здорово похудела и теперь поддерживает фигуру танцами и активными занятиями спортом.
Видеоролик из спортзала Спирс выложила в Instagram.
На видео видно, что певица занимается с тренером, которая корригирует ее технику. Бритни с бодибаром выполняет упражнения на руки и ягодицы.
Поклонники певицы оценили ее старания и забавный топ в виде котячьей мордочки. А видеоролик всего за сутки собрал более миллиона просмотров.
Тем временем Анфиса Чехова с двумя косичками умилила своих поклонников.
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