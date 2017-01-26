Стройная Бритни Спирс показала эффективные упражнения для рук и попы (видео)

Вчера, 17:39

Певица занимается с тренером, которая корригирует ее технику


Американская певица Бритни Спирс около года назад здорово похудела и теперь поддерживает фигуру танцами и активными занятиями спортом.

Видеоролик из спортзала Спирс выложила в Instagram.

На видео видно, что певица занимается с тренером, которая корригирует ее технику. Бритни с бодибаром выполняет упражнения на руки и ягодицы.

Поклонники певицы оценили ее старания и забавный топ в виде котячьей мордочки. А видеоролик всего за сутки собрал более миллиона просмотров.

Тем временем Анфиса Чехова с двумя косичками умилила своих поклонников.
видео, Спирс, упражнения, певица, бритни спирс, поклонники, ягодицы, руки, instagram, видеоролик

Вы сейчас просматриваете новость "Стройная Бритни Спирс показала эффективные упражнения для рук и попы (видео)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мода

Звезды на People's Choice. Фото: AFP

Названы самые стильные звезды премии People's Choice

19 Января, 14:39

В список лучших попала певица и актриса Дженнифер Лопес в платье Reem Acra

Звезды

Бритни Спирс наслаждается романом с молодым бойфрендом

11 Января, 00:23

Бритни старше нового бойфренда на 12 лет, но их это совсем не смущает

Звезды

Бритни Спирс. Фото: Instagram

Бритни Спирс отпраздновала Новый год с молодым бойфрендом

2 Января, 15:30

Певица не скрывает роман с 23-летним танцором

Звезды

Бритни Спирс с бойфрендом Сэмом Асгари. Фото: twitter.com/SlaveForUBrit

Бритни Спирс подтвердила роман с молодым манекенщиком

28 Декабря 2016, 14:09

Поклонники знаменитой блондинки сразу же узнали на фотографии влюбленных

Звезды

Бритни Спирс. Фото: pinterest.com

Хакеры "похоронили" Бритни Спирс

26 Декабря 2016, 18:58

О смерти звезды официально опровергла пресс-секретарь певицы

Звезды

Бритни Спирс. Фото: AFP

Родные и друзья Бритни Спирс считают ее молодого бойфренда альфонсом

26 Декабря 2016, 02:26

Джейми Спирс грозится засудить манекенщика и бодибилдера

Звезды

Бритни Спирс и Сэм Асгари. Фото: twitter.com/SlaveForUBrit

Молодой бойфренд Бритни Спирс переехал жить к певице

20 Декабря 2016, 15:00

35-летняя певица завела роман с 23-летним Сэмом Асгари

Звезды

Бритни Спирс пережила несколько неудачных романов и тяжелых расставаний. Фото: instagram.com/britneyspears

Тайный избранник Бритни Спирс: кто он

3 Декабря 2016, 21:06

Бритни нравится, как сексуален Сэм, но она не хочет раскрывать всех тайн своих отношений

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования