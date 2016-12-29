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Супермодель Адриана Лима оголилась в Instagram (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/94_main.1482959478.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/94_tn.1482959478.jpg Звезды Красотка позирует в купальниках, демонстрируя идеальное тело

Супермодель Адриана Лима оголилась в Instagram (фото)

Вчера, 23:11

Красотка позирует в купальниках, демонстрируя идеальное тело

35-летняя бразильская супермодель Адриана Лима радует поклонников новыми откровенными фото в Instagram. Красотка позирует в купальниках, демонстрируя идеальное подкачанное тело. 

Адриана активно занималась в спортзале, что выглядеть на все 100 во время недавнего фееричного шоу бренда Victoria's Secret, и продолжает поддерживать форму. Модель дважды в неделю ходит на бокс и занимается капоэйрой. Редко ест сладости и полностью отказалась от мучных продуктов.

У красотки четко видны трицепсы и потрясающий упругий пресс. И это при том, что она мать двоих детей: 7-летней Валентины и 4-летней Сиены.

Ранее сообщалось, что супермодель Адриана Лима показала безупречный пресс.
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Источник:

"Сегодня"

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