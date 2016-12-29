Супермодель Адриана Лима оголилась в Instagram (фото)

35-летняя бразильская супермодель Адриана Лима радует поклонников новыми откровенными фото в Instagram. Красотка позирует в купальниках, демонстрируя идеальное подкачанное тело.

Адриана активно занималась в спортзале, что выглядеть на все 100 во время недавнего фееричного шоу бренда Victoria's Secret, и продолжает поддерживать форму. Модель дважды в неделю ходит на бокс и занимается капоэйрой. Редко ест сладости и полностью отказалась от мучных продуктов.

У красотки четко видны трицепсы и потрясающий упругий пресс. И это при том, что она мать двоих детей: 7-летней Валентины и 4-летней Сиены.

Ранее сообщалось, что супермодель Адриана Лима показала безупречный пресс.