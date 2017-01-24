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Супермодель Алессандра Амбросио не надела бюстгальтер под свадебное платье (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7911/43_main.1485247507.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/43_tn.1485247507.jpg Звезды Тамара Ральф и Майкл Руссо представили публики роскошные вечерние наряды

Супермодель Алессандра Амбросио не надела бюстгальтер под свадебное платье (фото)

Сегодня, 11:00

Тамара Ральф и Майкл Руссо представили публики роскошные вечерние наряды

Алессандра Амбросио. Фото: AFP
Алессандра Амбросио. Фото: AFP

В рамках Недели высокой моды в Париже состоялся показ  Ralph & Russo. Дизайнеры и основатели бренда – Тамара Ральф и Майкл Руссо представили публики роскошные вечерние наряды. На подиуме – платья со шлейфами и корсетами.

В финале шоу -  выход невесты, роль которой в этом году досталась бразильской супермодели  и "ангелу" Victoria's Secret  - 35-летней Алессандре Амбросио.

Модель продемонстрировала эффектное пышное свадебное платье  с прозрачным верхом. Из-за отсутствия нижнего белья Амбросио засветила пикантную часть грудь.

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Источник:

"Сегодня"

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