Супермодель Алессандра Амбросио не надела бюстгальтер под свадебное платье (фото)

В рамках Недели высокой моды в Париже состоялся показ Ralph & Russo. Дизайнеры и основатели бренда – Тамара Ральф и Майкл Руссо представили публики роскошные вечерние наряды. На подиуме – платья со шлейфами и корсетами.

В финале шоу - выход невесты, роль которой в этом году досталась бразильской супермодели и "ангелу" Victoria's Secret - 35-летней Алессандре Амбросио.

Модель продемонстрировала эффектное пышное свадебное платье с прозрачным верхом. Из-за отсутствия нижнего белья Амбросио засветила пикантную часть грудь.

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP