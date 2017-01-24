Супермодель Алессандра Амбросио не надела бюстгальтер под свадебное платье (фото)
Тамара Ральф и Майкл Руссо представили публики роскошные вечерние наряды
В рамках Недели высокой моды в Париже состоялся показ Ralph & Russo. Дизайнеры и основатели бренда – Тамара Ральф и Майкл Руссо представили публики роскошные вечерние наряды. На подиуме – платья со шлейфами и корсетами.
В финале шоу - выход невесты, роль которой в этом году досталась бразильской супермодели и "ангелу" Victoria's Secret - 35-летней Алессандре Амбросио.
Модель продемонстрировала эффектное пышное свадебное платье с прозрачным верхом. Из-за отсутствия нижнего белья Амбросио засветила пикантную часть грудь.
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
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